28 Ocak Cuma günü World Cup Karnavalı kapsamında start almak üzere Dubai’ye uçan, Cem Sevim’in sahibi olduğu, Kazım Melike’nin antrene ettiği, 2021 yılı G1 Dişi Tay Deneme galibi Light of Darkness (Red Rocks – Charming Legacy / Danehill), 18 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek olan 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus, 90-105 puan aralığında atların katılabildiği Handikap koşu için kayıt yaptıran 30 safkan arasında yer aldı.

Light of Darkness’ın muhtemel rakipleri arasında Grup koşu plasesi bulunan King David ve Dubai Love ile Listed koşu galipleri Pensiero D’Amore, Moqtarreb ve Ascot Brass gibi isimler bulunuyor.

18 Şubat Cuma günü TJK TV ve TAY TV ekranlarından naklen yayınlanacak ve üzerine müşterek bahis kabul edilecek olan koşular için deklareler ise 16 Şubat Çarşamba günü ilan edilecek.