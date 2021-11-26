2022 Dakar Rallisi’nin rotaları ralli tutkunlarını heyecanlandırdı!

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan 2022 Dakar Rallisi heyecanı için geri sayım başladı. Yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika tecrübesinin ardından 2020 yılında Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen Dakar Rallisi bu sene de Suudi Arabistan çöllerinde yapılacak. Efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz’ın yanı sıra rallinin usta ve çaylak isimleri çölde güçlerini sergileyecek. Bu sene 44. kez gerçekleştirilen Dakar Rallisi’nde sürücüleri zorlu ve tehlike bir rota bekliyor.

Dünyanın en zorlu yarışı Hail’de start alacak

Dünyanın en zorlu motor sporları dayanıklılık testi 2022 Dakar Rallisi, 1 Ocak'ta Hail'de gerçekleştirilecek ön test ile başlayacak. Motor sporları dünyasının en dayanıklı pilotları 2 Ocak Pazartesi günü ise 2020’de Dakar’ın etaplarından biri olan Hail bölgesinde gaza basarak, Basra Körfezi’ne paralel olan rotada çölü geçmeye çalışacak. Sürücüler bu noktada kızgın kumların arasından Riyad bölgesine kadar sürüşlerini gerçekleştirecek.

8 Ocak Cumartesi günü Riyad’a ulaşan pilotlar bir günlük mola verecek. Molanın ardından heyecan kaldığı yerden başlayacak ve pilotlar, Riyad bölgesinden çıkarak Cidde kentine ulaşmaya çalışacak. Ralli tutkunlarının heyecanla beklediği 2022 Dakar Rallisi 14 Ocak Cuma günü Ciddi’de son bulacak.