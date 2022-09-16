İstanbul Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen ve 2022 yılı takviminde FIA Cross-Country Bajas European Cup Aday Yarış statüsüne alınan Uluslararası BAJA TROIA TÜRKİYE’ye bir yenilik daha eklendi.

BAJA TROIA TÜRKİYE FAIR PLAY KUPASI

Yarışın Organizasyon Komitesi içinde oluşturulan 3 kişilik bir komite, yarışlar boyunca ekiplerin tutum ve davranışlarını takip edecek ve yarış sonunda yapılacak değerlendirme sonunda en centilmen ekibi seçecek.

Bu nedenle bu sene yarışlara TMOK Fair Play Komisyonu’ndan bir gözlemci davet edildi. İSOFF Başkanı Kubilay Tüfekçi ve Yarış Direktörü Özlem Mestçi’nin yanı sıra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz da Baja Troia Türkiye Fair Play Komitesinde yer alacak. Bu üç kişilik komitenin seçeceği en centilmen ekibe ödül töreninde bir FAIR PLAY Kupası takdim edilecek.

2017 yılından bu yana Doğu Avrupa Offroad Şampiyonasının bir ayağı statüsünde düzenlenen Baja Troia Türkiye’nin Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, yıllardır ekiplerin aralarındaki yardımlaşma, zorda kalan ekiplere destek ve centilmenliğin ön planda tutulması nedeniyle bu kararın alındığı, gelecek yıllarda da bu kupanın verilmeye devam edileceği belirtildi.

Bilindiği gibi bu sene FIA Cross-Country Bajas European Cup Aday Yarış statüsüne alınan organizasyon süresince, FIA Gözlemcisi Mr. Raymond Johansson etkinliğin her yönünü değerlendirmek için yarış sahasında olacak.

YARIŞ VE LOKASYON

Baja Troia Türkiye, off road disiplininde Türkiye’de organize edilen ilk uluslararası yarış olarak 2017 yılından beri İstanbul Off Road Kulübü – İSOFF tarafından Çanakkale’de düzenleniyor.

TARİH

EETTS / Doğu Avrupa Off-Road Serisi’nin bir ayağı olarak organize edilen BAJA TROIA TÜRKİYE, bu sene 22-25 Eylül tarihleri arasında Çanakkale’nin görsel ve tarihi zenginlikleri içinde hazırlanan muhteşem etaplarla start alacak.

ETAPLAR

4 gün sürecek yarış, Sıralama Turlarının ardından, Çanakkale Truva Atının önünden Seremonik Start ile başlayacak. Sonraki 3 gün içinde Bayramiç, Terziler, Kuşçayırı, Karapınar ve Salihler köyleri çevresinde 550 km uzunluğunda toplam 8 Özel Etap koşulacak. Etapların içinde Çanakkale Merkezde hazırlanan 3 Super Stage Seyirci Etabı da yer alacak. Yarışın toplam etap uzunluğu 900 km olacak.

Yaklaşık 6 km uzunluğundaki Seyirci Etabında aynı çizgiden ve aynı anda start alan iki yarış aracı, bir köprü geçişi ile birleşen “8” biçimindeki ikiz parkurları tamamlayıp finiş noktasına en kısa zamanda gelmeyi hedefliyorlar.

YARIŞ BRANŞLAR

Baja Troia Türkiye 2022’de Ralli Klasmanı dışında ayrıca hız gerektirmeyen ve katılımcıların yol notu ile yarış parkurunu izleyebildikleri Raid Klasmanı da yer alıyor.

KATILAN EKİPLER

Ralli ve Raid sınıflarında koşulacak organizasyona şu ana dek İtalyan, Yunan, Bulgar ve Türk sporculardan 41 ekip kayıt yaptırdı. Yabancı ekipler içinde özellikle, sadece prestijli yarışlara takım yollayan İtalyan Ralliart takımı da bulunmakta.

SEYİRCİLER

Seyirciler, özellikle Çanakkale merkezinde Truva Atı Heykelinin olduğu meydanda gerçekleşen ve Protokolün de katıldığı Seremonik Starta ilgi gösteriyorlar. Şehrin içinde yer alan özel bir parkurda gerçekleşen Seyirci Etabı, farklı ve iddialı etabı ile seyircilerin gözdesi oluyor.

GÜVENLİK

Yarışın tamamı araçlara takılan GPS cihazları ile online izleniyor. Bu takip cihazları sayesinde farklı sinyallerle duran, kaputu açılan araçlar takip ediliyor. Kaza durumunda acil yardım düğmesi ile araçlara anında ulaşım sağlanıyor. Etap içlerinde Kurtarıcı araçları, iletişimin kesintisiz işlemesi için SOS ekipleri, 4x4 Ambulans ve İtfaiye araçları ve acil durumlar için helikopter desteği yer alıyor.

GÖREVLİLER

Yarışta 200’e yakın görevli ve hakem görev alacak. Etaplarda toplam 39 Kurtarıcı araç, 4 sağlık ekibi, 4 itfaiye, 4 ambulans, 42 SOS görevlisi görev yapacak. Ayrıca UMKE – Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri desteği ile sağlanan 4x4 ambulanslar ve helikopterler acil bir durum karşısında müdahale için hazır bekletilecek.

ETAP ÇALIŞMALARI

İSOFF Uluslararası Otomobil Sporları alanında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve katılımcılara Çanakkale’nin harika doğal dokusu ve efsanevi tarihi geçmişi içinde unutulmaz bir yarış deneyimi yaşatmak için Çanakkale bölgesindeki etap hazırlıklarını tamamladı

BAJA TROIA TÜRKİYE FAIR PLAY KUPASI

Organizasyon Komitesi içinde oluşturulan 3 kişilik bir komite yarış içindeki ekipleri değerlendirerek Ödül Töreninde bir FAIR PLAY Kupası verecek.

İSOFF Başkanı Kubilay Tüfekçi ve Yarış Direktörü Özlem Mestçi’nin yanı sıra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn Remzi Yılmaz da Baja Troia Türkiye Fair Play Komitesinde yer alacak.

ÇEVRE DUYARLILIK

Baja Troia Türkiye 2022 Çevreye karşı sorumluluk bilinci ile organizasyonunu sürdürüyor. Bu sene Servis Alanı ve Ralli Merkezde Plastik/Kâğıt/Cam/Metal/Pil Atık Ayrıştırma Kutuları bulundurulacak. Servis Alanında ekiplerden yağ değiştirme için özel koruyucu malzeme kullanımı talep edildi. Tüm organizasyonda kâğıt kullanımını en aza indirmek için karekod ile bilgi sistemine geçildi. Kumanyalarda naylon poşet yerine kese kâğıdı ile dağıtım kararı alındı. Organizasyonda kullanılmayan yemekler Çanakkale Belediyesi ilgili birimleri tarafından toplanıp Hayvan Barınaklarına dağıtılacak.

Ayrıca Çanakkale Belediyesi Tohum Evi ile yürüttüğümüz ortak proje kapsamında Ekiplere ve orman için etaplarda görev alacak görevlilere tohum topları verip, görev noktalarında/start noktalarında doğaya atmalarını sağlayacağız.