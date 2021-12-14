Asgari ücrette kritik gün! Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 2022 zammı miktarının bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. Yeni yıl için ilk asgari ücret toplantısı 1 Aralık'ta, iknci toplantı 7 Aralık'ta üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta yapıldı. İlk üç toplantı geride kalırken, 4. asgari ücret toplantısı için merak artıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ederken, 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret belli oldu mu? sorularının yanıtları da merak konusu.

2022 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını 9 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) gerçekleştirdi. Asgari ücrette 2022 yılı fiyat artışının dün (13 Aralık) gerçekleşmesi bekleniyordu ancak açıklama gelmedi. Gözler düzenlenmesi beklenen son toplantıda...

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Çalışma Genel Müdürü Önder, işveren kesiminin asgari ücretin 3100 TL olmasını istediğini, TÜRK-İŞ'in ise asgari ücret için 3900 lira teklif ettiğini belirtti. Çalışma Genel Müdürü Önder asgari ücrete son toplantıda karar verileceğini duyurdu.

Asgari ücret belli oldu mu?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılı asgari ücretini belirlemek üzere dördüncü ve son kez bir araya gelmesi bekleniyor. Komisyon 1,7 ve 9 Aralık'ta toplanmış, taraflar yapılan 3 toplantıda zam konusunda mutabakata varamamıştı. Üçüncü toplantı enflasyon rakamları nedeniyle kilitlenmişti. 2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

2021 asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla 2021 yılındaki rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturuyor.

Yüzde 3’ü oranında işveren desteği

Asgari ücrette 2016 yılında yapılan yüksek artışla birlikte işverene asgari ücret desteği uygulaması başlatıldı. İlk yılki destek asgari ücretin yüzde 6’sına karşılık geldi. Bu yılki görüşmelerde işçi ve işveren sendikaları, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde asgari ücretin yüzde 6’sı, diğer yerlerde ise yüzde 3’ü oranında işveren desteği sağlanması konusunda görüş birliğine vardı.

Bu da toplu iş sözleşmesi uygulanan yerlerde yaklaşık 300 TL, diğer işyerlerinde ise 150 TL destek sağlanması anlamına geliyor. Bu düzeyde asgari ücret desteği sağlanırsa asgari ücretli işçinin işverene maliyeti 150 – 300 TL azalacak. Ancak, bu durumda bile 4 bin liralık net asgari ücrette işverenin maliyetindeki artış yüzde 31 olacak.

'Asgari ücret çok önemli'

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Asgari ücret çok önemli. Bunla ilgili pek çok rakam ortada dolaşıyor. Çeşitli tahminler yapılıyor. Siyasette bunların tartışılması önemli. Asgari ücretli çalışan bazen 15 bazen 20 milyon diye rakamlar dolaşıyor ortalıkta. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var. Bunların aileleri ile oluşturduğu bütünlüğü dikkate almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde çalışanların emekçilerin aldığı asgari ücrettir. Dolayısıyla bu diğer ücretleri de farklılaşmış düzeyde belirleyecek yetkiye sahip.

'3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklenti'

''Bu nedenle biz Bakanlık olarak bir araştırma yaptırdık. İşçilere, işverenlere bir de profesyonel yöneticilere sorduk. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağıları telaffuz edenler de var. Küçük işletmelerde çalışanlar işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiklerini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyor, 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.''

'Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz'

''Dolayısıyla biz burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye için çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretli çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır, bunu şimdiden müjdelemek isterim. Bugün asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanması daha anlamladır. Çünkü ekonomide bazı dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde geçiyoruz, enflasyon üstü ortamdan geçiyoruz, onun için asgari ücret bu kadar önem atfedilen bir ücret olmuştur. Bunu anlıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Komisyon’da TÜİK tarafından verilen ekonomik parametrelerle çalışmalar yapıldı, konu ile ilgili işçi ve işveren taraflarının değerlendirmeleri görüşüldü.

İşçi ve işveren kesiminin bazı konularda mutabakat sağladığını belirten Önder, işçi SGK priminin düşürülmesi, asgari ücretten vergi alınmaması ve asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesi konularında işçi ve işveren taraflarının görüş birliğinin bulunduğunu kaydetti.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Önceki yıllarda beklenen enflasyonu öneriyorduk, bu sefer gerçekleşen enflasyonu öneriyoruz.” dedi. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise “Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim” dedi.

"Umarım dengeli, adil ve doğru asgari ücret tespit ederiz"

Asgari ücret görüşmelerinin başından beri, çalışanları enflasyona karşı koruyacakları yönünde görüş bildirdiklerini dile getiren TİSK Genel Sekreteri Koç, “Umarım, dengeli, adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız, onun üzerine müzakerelerimiz devam ediyor" dedi.

Koç, toplantıda işçi ve işveren heyetlerinin belirli konularda mutabakat sağladığının altını çizerek, "Üç konuda mutabakata vardık. Bunlardan ilki, işverenlere sağlanan 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. İkincisi, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret rakamına çekilmesi, üçüncüsü ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde ilk yıl olduğu gibi yüzde 6, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 uygulanmasıdır" diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücret görüşmelerinde, yaşanılan ekonomik süreçlerin dikkate alındığı, asgari ücretlilerin sıkıntıların giderilebileceği bir rakam belirleme ümidiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Irgat, “İşveren kesimiyle uyuşmazlıklarımızı şimdilik gideremedik. Yılbaşından beri Türk lirası döviz kurları karşısında yaklaşık yüzde 85 değer yitirdi. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon, insanların alım gücünün düşmesi, fiyatların değişmesi, dar gelirlileri daha da zora soktu. Biz çarşı ve pazar enflasyonu ve büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Çalışanların gülümseyeceği, çalışanların refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti henüz bulamadık" dedi.

2022 yılı asgari ücreti için müzakereler devam ediyor, son toplantıda 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi öngörülüyor.