Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak çifte zaferle kapadığı geçen sezonda, Anadolu Efes’in forma ve spor giyim partneri olan Bilcee, bu sezon olduğu gibi 2022 – 2023 sezonu sonuna kadar da Anadolu Efes ile iş birliğini sürdürecek. Bil Group markalarından Bilcee, böylece Anadolu Efes Spor Kulübü’nün başarı yürüyüşüne eşlik etmeye devam edecek.

Anadolu Efes Fan Club üyeleri için indirim kampanyaları sürecek

Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden çok kısa süre içerisinde Anadolu Efes Fan Club üyesi olan basketbolseverler için uygulama kanalıyla çok özel indirim fırsatları sunan Bilcee, bu çalışmalarına devam ederken ayrıca Anadolu Efes maçlarında taraftarları eğlendiren etkinliklere ve hediyeli yarışmalara imza atmayı da sürdürecek.

Şık Anadolu Efes ürünleriyle basketbolseverlerin günlük ve iş yaşamlarında da yer alan Bilcee, 2022 – 2023 sezonu öncesinde yeni ürün setlerini de https://www.bilcee.com/ adresi üzerinden Anadolu Efes taraftarlarının beğenisine sunacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü, hayata geçirdiği partnerlik anlaşmalarıyla basketbol ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.