2022-2023 sezonu Süper Lig gözlemci listesi

Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak gözlemci klasmanlarını belirledi.





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SÜPER LİG GÖZLEMCİ LİSTESİ

Cem Papila, Ali Ulusoy, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hamza Işın, Hakan Sivriservi, Mürvet Sezer, Orhan Erdemir, Muhittin Boşat, Süleyman Abay, Ünsal Çimen, Hüseyin Sabancı, Mustafa Arslan, Somer Karakaş, Erol Ersoy, İsmet Arzuman, Tanez Gizlenci, Sebahattin Şirin, Tolga Özkalfa, Halis Özkahya, Mustafa Çulcu, İbrahim Aksoy, Yunus Yıldırım, Kadir Tozlu, Hikmet Öksüzoğlu, Samit Hacıömeroğlu



