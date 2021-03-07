Hakemimiz Cüneyt Çakır'a UEFA'dan dev maç. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund - Sevilla maçını yönetecek.

İki takım arasındaki ilk mücadele 3-2 Borussia Dortmund'un üstünlüğü ile sona ermişti. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği rövanş mücadelesi ise 9 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

Süper Lig 'de bu sezon 14 maç yöneten Çakır, Uluslararası arenada ise 7 karşılaşmada düdük çalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Mönchengladbach - Shakhtar maçını yöneten Çakır, bu karşılaşmayla birlikte 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını yönetecek.