Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, 2020 yılını iyi geçirmemişti. Arjantinli yıldız 2021 yılına ise fırtına gibi girdi. Messi son Huesca maçında ceza sahası dışından iki klas gol atarken 11 lig mücadelesinde 14 gol atıp yine gol krallığında zirveye oturdu

Ronaldo ve Luis Suarez'i geçti

Eski takım arkadaşı Luis Suarez, lider Atletico Madrid ile bu sezon çok iyi bir performans göstermiş uzun süre gol krallığı listesinde zirvede yer almıştı. Messi 2021 yılında oynadığı 11 lig maçında 14 gol atıp 1.27 ortalama ile toplamda 21 gole ulaştı ve Suarez'i geçti

Messi 2021 yılında lig maçında sadece Lewandowski'nin gerisinde kaldı. Bayern Münih'in yıldızı 15 gol, Messi 14 gol atarken Cristiano Ronaldo 11 golde kaldı. Messi resmi maçlarda ise 2021 yılında 17 gole imza attı.

2021 yılı La Liga Messi performans

03.01.2021 Huesca 0 - 1 Barcelona / 1 asist

06.01.2021 Bilbao 2 - 3 Barcelona / 2 gol

09.01.2021 Granada 0 - 4 Barcelona / 2 gol

31.01.2021 Barcelona 2 - 1 Athletic Bilbao / 1 gol

07.02.2021 Real Betis 2 - 3 Barcelona / 1 gol

13.02.2021 Barcelona 5 - 1 D. Alaves / 2 gol 1 asist

21.02.2021 Barcelona 1 - 1 Cadiz / 1 gol

24.02.2021 Barcelona 3 - 0 Elche / 2 gol

27.02.2021 Sevilla 0 - 2 Barcelona / 1 gol 1 asist

06.03.2021 Osasuna 0 - 2 Barcelona / 2 gol

15.03.2021 Barcelona 4 - 1 Huesca / 2 gol 1 asist





Messi rekora ortak oldu

Barcelona'nın sahasında oynadığı Huesca maçında 767. kez forma giyen Lionel Messi, Xavi Hernandez’e ait olan "Barcelona formasıyla en fazla maç oynama" rekorunu da egale etti. Messi ayrıca Avrupa’nın beş büyük liginde, son 13 sezonda da 20 gole ulaşan ilk futbolcu oldu







