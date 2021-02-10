2021 yılına Trabzonspor damgası!

7. haftanın sonunda Eddie Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmişti. Başarılı çalıştırıcı ile adeta uçuşa geçen ve ligde Avcı yönetiminde çıktığı 15 maçta sadece 1 kez kaybeden Fırtına, 2021'de zirveye yerleşti. Yeni yılla beraber Süper Lig'de 8 maça çıkan Karadeniz devi 7 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine tam 22 puan yazdırdı.

Fener'in maç fazlası var

Bu alanda ligin en iyi ekibi olan ve 2021 tablosunda zirvede yer alan Bordo-Mavililer'i 9 maçta 22 puan toplayan Fenerbahçe takip etti. Trabzonspor'un şimdiki hedefi bu müthiş seriyi sürdürmek ve genel puan tablosunda da liderliğe oturmak. Önündeki 3 rakibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasında sadece 6 puan bulunan Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı her geçen hafta bu farkın eriyeceğini düşünüyor.

Sezon başındaki takviyelerin bir kısmı hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor devre arasında hata yapmadı. Berat, Bakasetas ve Yunus hamleleriyle kadro güçlendirildi. Berat takımın sigortası olurken, Bakasetas da Denizli ve Malatya zaferlerinin mimarı oldu.

Sezon başındaki takviyeleri, Bilal, Diabate, Plaza'yla kısa sürede yollarını ayıran ve diğer yeni isimlerden de tam anlamıyla istediğini alamayan Trabzonspor devre arasında coştu.Fırtına belki sayısal olarak fazla transfer yapmadı ancak Abdullah Avcı eksikleri tek tek tespit etti, yönetim de nokta atışı takviyelerle kadroyu güçlendirdi.

Yunus da hazırlanıyor

En büyük sıkıntının yaşandığı orta saha için Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı Bordo-Mavili renklere bağlanırken, adeta Trabzonspor'un çehresi değişti. Berat 11'deki yerini direkt alıp, takımın sigortası olurken, Bakasetas da Denizli ile Malatya maçlarında kilidi açan ve zaferi getiren golleri kaydetti. Yunus ise iyi bir alternatif olabileceğini ve 11 için rekabete gireceğini gösterdi. Böylece Fırtına 3 transferle zirve için iddialı konuma geldi.

Atalay Özçelikli



