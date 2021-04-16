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2021 yılı bilardo sezonuna Selim Özden'in adı verildi

Türkiye Bilardo Federasyonu, 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden’in adının verildiğini duyurdu.

16 Nisan 2021, Cuma 18:57 Son Güncelleme:
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2021 yılı bilardo sezonuna Selim Özden'in adı verildi

Türkiye Bilardo Federasyonu, 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden’in adının verildiğini duyurdu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBF Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda 2021 bilardo sezonumuza ’Selim Özden Bilardo Sezonu’ adı verilmiştir. Buna göre, bu sene yapacağımız tüm şampiyonalar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden usta bilardocumuz Selim Özden adını taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

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