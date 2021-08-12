2021 Türkiye Büyük Finali Volkswagen Arena’da oynanacak

2021 yılının en iyi LoLespor takımının belirleneceği yılın en prestijli etkinliği Türkiye Büyük Finali, 4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

2013 yılından beri League Of Legends severlerin ilgiyle takip ettiği TBF, bu yıl da çeyrek final ve yarı final aşamalarından başarıyla ayrılan iki takımın final sahnesindeki kıyasıya rekabetine sahne olacak.

Maç Önü Programı Ve Açılış Şovu

2021 Türkiye Büyük Finali heyecanı 4 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde maç önü programıyla başlayacak ve bir TBF geleneği olan açılış şovunun ardından saat 15:00’da finalin ilk maçı için takımlar sahneye çıkacak. Maç önü programı, sürpriz konuklar ve açılış şovu ile ilgili ayrıntılar ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Seyirci Durumu

Riot Games tarafından gelen açıklamada, pandemi nedeniyle bir süredir LoLespor izleyicilerinden uzak kaldıkları, bu yıl yeniden buluşmayı çok istedikleri fakat salgının mevcut durumu sebebiyle konunun halen değerlendirildiği belirtildi.

Pandemi koşullarına bağlı olarak bilet satış seçeneği değerlendirilebileceği gibi, gerekli sağlık önlemleri alınarak sınırlı sayıda LoLespor seyircisini davetiye yoluyla Volkswagen Arena’da konuk etmek de Riot Games’in planları arasında.

TBF Ganimetleri

2021 Türkiye Büyük Finali heyecanına ekran başından dahil olan izleyiciler çeşitli ganimetler kazanma şansına sahip olacak. 500 adet Uzay Serüveni Yasuo, 100 adet Parti Canavarı Fiddlesticks ve 1000 adet Hextech Seti TBF Ganimetleri arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra Vodafone FreeZone ve Coca-Cola da final serisinin önemli anlarında kazanılabilecek heyecan verici Ganimetler planlıyor.



