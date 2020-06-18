,Koronavirüs nedeniyle ara verilen futboldaki dev turnuvaların durumuyla ilgili iki gün sürecek toplantıların ilkini dün gerçekleştirdi.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) masaya yatırıldı. Toplantıda, bu yıl İstanbul’un ev sahibi olduğu Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi, formatı ve yeri konusunda nihai karar verildi.

2021’de seyircili oynanma şansı

UEFA, bu yıl İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz’in başkenti Lizbon’da sekizli final formatında oynanmasına karar verdi. İstanbul’un ise Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu finaline ev sahipliği yapacağı resmen açıklandı. Organizasyonları 1’er yıl kaydıran UEFA’nın bu kararı, İstanbul için olumlu gelişme oldu. 2020’de koronavirüs nedeniyle oluşan seyircisiz maç sisteminin 2021’de iyileşme sürecine girmesi öngörüldüğünde, ülkeye ekonomik ve tanıtım açısından daha büyük katkı sağlamış olacak. Öte yandan UEFA, 2020 Süper Kupa maçının Porto’dan alınarak Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye verildiğini de duyurdu.

‘Seyircili olması harika’

“UEFA’ya 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul’dan alıp 2021 Şampiyonlar Ligi finalini bize verdiği için teşekkür ediyorum. Yatırımlarımızdan sonra bu güzel statta seyircisiz final oynatmaya gönlümüz el vermedi. Bu final için çok emek verdik, adeta yeniden yaptık. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Destekleriyle dünyanın alkışlayacağı bir finale 2021 yılında ev sahipliği yapacağız.”

‘Kimsenin şüphesi olmasın’

“18 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi gerçekleştirdik. UEFA’nın aldığı karar bizleri son derece memnun etmiştir. İstanbulumuzun, tarihi ve kültürel mirasıyla bir şölene dönüşmesi amacıyla, seyircisiz oynatmak içimize sinmedi. Finali, en güzel şekliyle, ülkemizin şanına yakışacak haliyle düzenleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”7

Yarıdmcı: Talep bizden gitti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı: “Bu finali seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Seyirci olmadan maç olmuyor. UEFA’nın kararı müjdeli bir karardır. Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da seyircisiz oynanmasını istemedik, UEFA’ya bunu ilettik ve 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da olmasını başardık. Seyirci çok önemli.”

2020 Lizbon’da 8 final formatı

8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvaya, başkent Lizbon’da ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. “Devler Ligi” karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.

Rövanş maçlarının yeri belli değil

17 ve 18 Mart’ta oynanması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının nerede yapılacağı henüz netlik kazanmadı. UEFA, 7-8 Ağustos’taki maçların Portekiz ya da ev sahibi takımların stadında oynanması ihtimali üzerinde çalışıyor.