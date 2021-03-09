2021 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında. Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Miraç kandili için geri sayım başladı. Recep ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Miraç gecesi, Müslümanlar için önemli ve anlamlıdır. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki Miraç, Hz. Muhammed'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Miraç Kandili bu yüzden her sene idrak edilir.





2021 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

Receb ayı içerisinde Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılması olayıdır ve Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. Müslüman alemi, kandil gününü Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak, hastaları ve yaşlıları ziyaret ederek ve bol bol dua ederek geçirecek.

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç, Peygamber Efendimizin hayatında önemli mucizelerinden biri olarak bilinir. Bu yüzden pek çok kişi de Miraç Kandili'ni ibadet, dualar ve öncesinde tutulacak oruçlarla geçirmek istiyor. Din alimleri, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.

Dua ve çeşitli ibadetlerle geçirilen Miraç Kandili orucu için dini kaynaklarda, geceden niyet etmenin daha hayırlı olduğu ifade edilirken bugüne ait özellikle yapılması gereken bir ibadet bulunmamaktadır. Ancak bu kutsal günlerde Allah'ın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak amacıyla binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getiriyor. Öte yandan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kandil orucu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" ifadelerini kullanmıştır.

Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:

Gecenin bir bölümü teheccüd namazı

Zikir

İstiğfar

Dua etmek

Seherde kuşluk (dûha) namazı

Kur'an okumak

Miraç nedir?

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. İslâm inancına göre ise Efendimizin (s.a.v), Allah’ın (cc) dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp O’nunla görüşmesi mûcizesidir. Bu gecede yapılacak ibadetler çok önemlidir.

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir. Recep ayının 27. Gecesinde gerçekleşen miraç mucizesi, Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail ile birlikte Mekke'den Kudüs'e geçtiği, Kudüs'te Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i gelmiş geçmiş tüm peygamberlerle karşılaştığı çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır. Kudüs'te Kubbet'üs Sahra'ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah'ın huzuruna varmıştır. Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için, bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmektedir. O gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed göğe yükselerek kullarına namazı müjdelediği için bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında bir namaz vardır ki Allah rızası için kılındığı takdirde tüm günahların affedileceği müjdelenir.

Miraç Kandili namazı kaç rekat?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır.

Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.