2021 League of Legends Türkiye Büyük Finali, 13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde, “E-5 Spor Pazarlaması Aktiviteleri” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından düzenlenen ve birçok kategoride markaların değerlendirildiği 13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde, Riot Games Türkiye ile HeyMo® The Experience Design Company’nin beraber yaptığı “2021 League of Legends Türkiye Büyük Finali” etkinliğiyle ödül kazandı.

TBF 2021, marka ile seçilen branşın ilişkilendirilmesindeki konumlama, spor odaklı etkinlik stratejisi, doğrudan pazarlama teknikleri ve uygulamaları, spor endüstrisine olan katkısı, kaç kişiye ulaşıldığı, etkinliğin içeriği ve proje sonrasında marka algısındaki değişiklik gibi kriterlere göre değerlendirilerek ödül almaya hak kazandı.

Riot Games Türkiye bu ödülle birlikte, organize ettiği Türkiye Büyük Finalleri ile son 5 yıldaki 15. ödülünü almış oldu.