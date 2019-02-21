2021 Fransa Bisiklet Turu’na Danimarka ev sahipliği yapacak

2021 Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) ilk üç etabı, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenecek. Organizasyondan yapılan açıklamada, 2021 yılında düzenlenecek turun ilk üç etabının, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun ilk üç etabı, son yıllarda birçok farklı ülkede düzenlendi.

Bu yıl ilk üç etabının Belçika’nın başkenti Brüksel’de koşulacağı organizasyona Büyük Britanya, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Monaco, İspanya ve İsviçre de ev sahipliği yapmıştı.