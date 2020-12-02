MENÜ

2021 Dünya Superbike takvimi açıklandı

2020 Dünya Superbike takvimi bugün itibariyle açıklanırken, takvimde 13 yarış yer aldı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 21:09 Son Güncelleme:
- A +
2021 Dünya Superbike takvimi açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle sezon geleneksel şekilde Avustralya'da başlamayacak. Philip Island yarışı yıl sonuna ertelendi ve henüz tarihler onaylanmadı. Ancak kesinlikle yılın ilerleyen aylarında olacak gibi görünüyor. Bunun yerine sezon Nisan ayında Assen'de başlayacak ve artından Estoril, Aragon ve Misano yarışları gerçekleştirilecek.

Takımlar daha sonra Donington Park'a gidecekler ve ardından Magny Cours yarışı yapılacak.

Sezon Barcelona, Jerez, Portimao, Arajntin ve Endonezya yarışı ile devam edecek.

Şimdilik Philip Island yarışının tarihi bilinmiyor ve ayrıca takvime henüz açıklanmayan bir yarış daha dahil olacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...