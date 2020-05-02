2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi

2021 Dünya Badminton Şampiyonası’nın kasım ayına ertelendiği açıklandı. Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021’in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021’de gerçekleştirileceği belirtildi.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 02:14 Son Güncelleme:
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2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi

İspanya’nın Huelva kentinde düzenlenecek 2021 Dünya Badminton Şampiyonası’nın kasım ayına ertelendiği açıklandı. Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021’in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Ertelemenin, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021’de düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları lle çakışma yaşanmaması için yapıldığı kaydedildi.

AA

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