2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi
2021 Dünya Badminton Şampiyonası’nın kasım ayına ertelendiği açıklandı. Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021’in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021’de gerçekleştirileceği belirtildi.
İspanya’nın Huelva kentinde düzenlenecek 2021 Dünya Badminton Şampiyonası’nın kasım ayına ertelendiği açıklandı. Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021’in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021’de gerçekleştirileceği belirtildi.
Ertelemenin, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021’de düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları lle çakışma yaşanmaması için yapıldığı kaydedildi.
AA