2019-20 ülke sıralamasını 33.600 puanla 11. sırada bitiren ve 10.’luğu Hollanda’ya kaptıran Türkiye, Şampiyonlar Ligi gruplarına 2021-22 sezonu için garanti direkt takım gönderme şansını kaybetmişti. Katılım konusunda 2 sezon önceki sıralamanın baz alındığı UEFA’da Türkiye, 11. sırada yer aldığı için 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzun direkt gruplara katılması için tek şansı; bu sezon Devler Ligi’ni kazanacak takımın, yerel liginde de gruplara katılım vizesini almasına bağlı. Bu gerçekleşmezse, şampiyonumuz gruplara katılmak için Play-off maçlarına çıkacak. Lig ikincimiz, yine 2. ön elemeden Devler Ligi’ne başlayacak. Ancak gelecek sezondan itibaren Avrupa Ligi’nin ardından UEFA Konferans Ligi de üçüncü kupa olarak karşımıza çıkacağı için artık Avrupa Ligi’nde gruplara direkt 1, toplamda 3 takım gönderemeyeceğiz!

Takım sayısı 48’den 32’ye düşecek…

Gelecek sezondan itibaren Avrupa Ligi gruplarında takım sayısı 48’den 32’ye düşecek. Format değişikliği nedeniyle 11. ülkemizden sadece Türkiye Kupası şampiyonu, bu organizasyona Play-off’tan katılacak. Daha önce Avrupa Ligi’ne giden lig 3. ve 4.’sü olan takımlarımız bundan sonra direkt gruplara katılımın olmadığı (Gruplarda 32 takım olacak) Konferans Ligi’nde sahne alacak. Yeni turnuvada lig üçüncümüz 3. ön eleme, lig dördüncümüz 2. ön elemede boy gösterecek. Yani 5 takımla temsil edileceğimiz Avrupa Kupaları’nda kendi göbeğimizi kendimiz kesemeyeceğiz ve hiçbir takımımız direkt (Lig şampiyonumuzun durumu Şampiyonlar Ligi’ni alacak takıma bağlı) gruplara kalamayacak.

2020-21 UEFA Ülke Sıralaması’ndaki performansımız, 2 sezon sonraki 2022-23 Avrupa Kupaları’na katılımımızı etkileyecek. 11. başladığımız sezonda koltuğu Ukrayna’ya (29.100) kaptıran Türkiye’nin bir başka rakibi İskoçlar da Galatasaray ’ı eleyen Rangers ve Sarajevo’yu geçen Celtic’le, adını Avrupa Ligi’nde gruplara yazdırdı. Bu sonuç, 28.875 puana ulaşan 13. İskoçlar’ın bizle (28.900) arasındaki farkı 25 puana indirmesine neden oldu.

Avrupa’da sadece Başakşehir ve Sivas kaldı! Bu sezon sonunda 11.sırayı kaptırmak; 2021-22 Süper Lig şampiyonunun 2022-23 sezonunda Devler Ligi’nde direkt gitme şansını tamamen yitirmesine neden olacak.

Gelecek sezon 9.700 puanımız siliniyor

Böylece hiçbir takımımızın direkt gruplara katılım şansı olmayacak. Bu sezonu 13. bitirmek; 2022-23’te lig şampiyonumuzun Devler Ligi’nde, Türkiye Kupası şampiyonumuzun Avrupa Ligi’nde gruplara kalması için iki ön eleme (3. ön eleme) oynaması anlamına geliyor. 2 takım gönderdiğimiz Konferans Ligi’nde de takım sayımız 1’e düşecek. Yani Avrupa’ya toplamda 5 değil, 4 takım yollayacağız. Ayrıca 2023-24 sezonundaki katılımı belirleyecek 2021-22 sezonundan itibaren (ülke puanlamasında son 5 sezon baz alındığı için) 2016-17’de topladığımız 9.700 puan (Bu süreçte en çok puan aldığımız sezon) da otomatik olarak silinecek.















