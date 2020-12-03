2020’nin dördüncü ve son Kupa Vestel heyecanı başlıyor

Vestel sporun Türkiye’de her alanını desteklemeye ve gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Dünyada Espor’a yönelik artan ilgi ve geniş izleyici kitlesi Türkiye’de de etkisini gösteriyor. Bu doğrultuda 2020 yılında bir ilki hayata geçirerek Kupa Vestel Turnuvası’nı başlatan Vestel’in bu alandaki projelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Kupa Vestel’in ilki geçen Haziran ayında düzenlenmiş, ardından 3 ay süren büyük turnuva ile Espor severlere büyük heyecan yaşatılmıştı. Kasım ayında da iki turnuvayı hayata geçiren Vestel, bu kez ilk Türk yapımı MMOFPS oyunu Zula ve PUBG Mobile Turnuvası hem Espor oyuncularına hem de Espor izleyicilerine heyecan yaşatacak.

2020’nin dördüncü ve son Kupa Vestel heyecanı, 14 - 19 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Zula turnuvası ile başlayacak ve 21 - 26 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek PUBG Mobile Turnuvası ile devam edecek. Kupa Vestel Zula Turnuvası için 12 Aralık 23.59’a, PUBG Mobile Turnuvası için ise 19 Aralık 23.59’a dek www.kupavestel.com üzerinden kaydolmak gerekli. Turnuvaların toplam ödül havuzu ise 10.000 TL.

Turnuva heyecanı Kupa Vestel Twitch ve Youtube Vestel kanalından canlı olarak takip edilebilecek.