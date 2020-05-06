2020 VFŞL Kış Mevsimi Finali’nin adı belli oldu!

Dark Passage karşısında yarı final mücadelesine çıkan fastpay Wildcats, aslında favori gösterilmedikleri bir seriyi 3-0 kazanmayı başardı. Sadece son oyunda varlık göstermeyi başaran DP karşısında gerek bireysel gerek de takım performansları ile göz dolduran Wildcats, 2020 VFŞL Kış Mevsimi Finali biletini cebine koymayı başardı.

İlk karşılaşmada Dark Passage geç oyunda güçlenen bir kompozisyona gitti. Fakat bu kompozisyonun gerekliliklerini uygulamakta zorluk çektiler. Azir ve Kog’Maw alan takım oyunu bir yere kadar tutmayı başardı. Fakat IW‘nin hızlı oyununa bir noktadan itibaren dayanamadılar. Serin’in ellerindeki Corki ve Kaori‘nin oynadığı Senna normalden daha hızlı güçlendi ve orta oyundaki çıkardıkları hasarlarla oyunu kazanmayı başardılar. IW’nin iyi oyunlarının yanı sıra Achuu‘nun pozisyon hataları da DP’nin oyunu kaybetmesindeki etkili oldu.

İkinci oyunda bu sefer IW geç oyunda güçlenen bir kompozisyona gitti. Fakat yine Achuu’nun pozisyon hatalarından hem de Maxi‘nin meta dışı Nidalee seçimini cezalandırabildiklerinden dolayı IW, geç oyuna bırakmadan oyunu kapatmayı başardı. Starscreen‘in Vladimir ile hep doğru açıdan gelerek başlattığı takım savaşları ve Pbd‘nin olağanüstü Thresh performansı seriyi 2-0‘a getirmeyi başardı.

Serinin son karşılaşmasında tamamen rakibi ayıklamaya ve takım savaşına uygun bir kompozisyona giden DP, ilk kez bu sefer oyuna güzel başladı. Fakat bu sefer de Starscreen’in Ornn seçimi ve Kaori’nin inanılmaz Senna performansı her takım savaşını ve çete çatışmasını IW’nin kazanmasını sağladı. Ejder ruhunu ve Baron Nashor‘u alan IW, rakibini bu maçla beraber 3-0 net bir skorla geçerek adını 2020 VFŞL Kış Mevsimi Finali’ne yazdırmayı başardı.

Orta koridordan belirlenmesini umduğumuz seri büyük çoğunlukla ormandan belirlendi. Wildcats ormancısı Ferret, rakibine üç oyunda da göz açtırmadı. Ayrıca yine fastpay Wildcats nişancısı Kaori, üç oyun boyunca rakibe bir skor bile vermemeyi başardı. Tam 50 KDA‘ya ulaşan Kaori bu serinin MVP‘si oldu. (Playerbros)