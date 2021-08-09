17 gün boyunca, Tokyo'da yanan olimpiyat ateşi dün yapılan kapanış töreniyle söndü. Olimpiyat Stadı’nda Kovid- 19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törende tüm ülkelerin bayrakları sporcuları tarafından saha ortasına getirildi. Türk bayrağını oyunlarda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli taşıdı. Daha sonra, müsabakaları bittikten sonra Tokyo’dan ayrılmayan sporcular sahaya çıkarak kapanış törenine katıldı.

Japon şarkıcı Milet’in minik bir konser verdiği tören, müzik, dans, sahne ve havai fişek gösterileriyle devam etti. Olimpiyat bayrağı, oyunlar 2024’te Paris’te düzenleneceği için Fransa’ya teslim edildi. Türkiye böylece, Tokyo 2020'yi kendisine ait toplam madalya rekorunu kırarak kapattı. Londra 1948'de 12 madalya alan Türkiye, Tokyo 2020'de bu sayıyı (2 altın, 2 gümüş, 9 bronz) 13'e çıkardı.