A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final mücadelesinde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Avrupa ikinciliğinin ardından Hollanda’da düzenlenen elemelerde de tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, 2012’nin ardından tarihinde 2. kez olimpiyat oyunlarına katılma hakkını elde etti. Bu başarının ardından 2020 Tokyo Olimpiyatlarının ne zaman olduğu merak konusu oldu. Özellikle hangi tarihler arasında düzenleneceği kullanıcıların internette arattığı en önemli konu.

2020 Olimpiyatları ne zaman?

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz'da başlayacak. Olimpiyatlar 9 Ağustos 2020 tarihinde son bulacak.

2020 Tokyo'da kaç branş yer alacak?

Olimpiyatlarda 33 spor dalı yer alacak. Oyunlarda; Sportif Tırmanış, Karate, Kaykay ve Dalga Sörfü Olimpik Programa ilk kez, Beyzbol/Softbol ise yeniden dahil edilecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın maskotu belli oldu

Olimpiyat Oyunları için belirlenen maskota Japonca "gelecek" ve "sonsuzluk" sözcüklerinin birleşiminden oluşan "Miraitowa", Paralimpik Oyunları'nın maskotuna ise ülkede yaygın kiraz çiçeği çeşidi "Somei Yoshino"nun uyarlaması olarak "Someity" adı verildi. Maskotlar, ilkokul çocukları arasında yapılan oylamayla seçildi. Organizatörler maskotların gelenek ve yeniliği birleştiren bir anlayışı yansıttığını belirtti.

2020 Olimpiyatları hakkında

2020 Yaz Olimpiyatları ya da resmi adıyla XXXII. Yaz Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları'dır. 7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'te yapılan 125. IOC oturumunda Tokyo ev sahibi şehir olarak ilan edildi. Tokyo aynı zamanda 1964 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapmıştı.

Tokyo 16 Temmuz 2011 tarihinde Japon Olimpiyat Komitesi tarafından seçildi ve 2020 Oyunları için Japonya aday şehir olduğu teyit edildi. 77.000 Tokyo Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye'nin oyunlara aday olacağını 7 Temmuz 2011 tarihinde açıklamıştır. Adaylık, resmî olarak 13 Ağustos 2011 tarihinde Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir. Erdoğan, 86.000 kişilik Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun üstünün tamamen kapatılacağını belirtti. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.

Madrid 1 Haziran 2011 tarihinde İspanyol Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 70.000 kişilik Madrid Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı. Yarı finalde elendi.

23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için elendi.

Bakü 1 Eylül 2011 tarihinde Azerbaycan Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından elendi. Roma 19 Mayıs 2010 tarihinde İtalyan Millî Olimpiyat Komitesi tarafından aday gösterildi.



