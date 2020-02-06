2020 model Trabzonspor

Ünal Karaman’ın yerine Hüseyin Çimşir göreve geldiğinde herkesin aklında soru işaretleri vardı. Ancak Trabzonspor, o çalkantılı süreçten bile güçlenerek çıktı, bu durum sahaya da yansıdı. 2020’de yeni hocasıyla 5 resmi maça çıkan Bordo-Mavililer, 4 galibiyet aldı, kaybedilen tek maç Türkiye Kupası’ndaki Denizli deplasmanıydı. Fırtına o karşılaşmada da penaltılarda rakibini devirip, üst tura çıktı.

Ligin gizli lideri

Trabzonspor sadece aldığı galibiyetlerle değil, farklı skorlar ve oynadığı etkili futbol ile dikkat çekiyor. Artık pek çok kişi Karadeniz ekibini, şampiyonluk en büyük favorilerinden biri olarak gösteriyor. Ligde 1 maç eksiğine rağmen 39 puanı bulunan Trabzonspor, gizli lider konumunda. Öyle ki Bordo-Mavililer, deprem nedeniyle ertelenen Malatyaspor sınavından galibiyetle ayrılırsa, averaj farkıyla lideri olacak. 9 sene sonra Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında işi sağlama aldı, Beşiktaş’ı eleyen Erzurumspor’u 5-0’lık skorla yıktı.

Savunmayı çözdü

Hüseyin Çimşir’li Trabzonspor, çıktığı 5 mücadelede tam 15 kez rakip fileleri havalandırırken, maç başına 3 gol ortalaması yakaladı. İlk yarıda savunmada sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Çimşir yönetimindeki bu maçta ise sadece 3 kez topu ağlarında gördü. Kısacası Karadeniz ekibi hem ligde hem kupada ‘Fırtına’ gibi gidiyor, iki kulvarda şampiyonluğun hedefliyor.