League of Legends esporu, Bahar Mevsimi'nin son karşılaşmalarına hazır ve bu sezonun gelmiş geçmiş en ilginç ve ilham verici sezonlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

KT Rolster'ın LCK'deki etkileyici 8 maçlık galibiyet serisinden Vici Gaming'in LPL'de RNG'yi beklenmedik şekilde alt etmesine; dört kez LCS şampiyonu olan Team Liquid'in playoff'ları kaçırmasından LEC'den Misfits’in G2 Esports'un mükemmel bir sezon hayalini paramparça etmesine kadar epey çalkantılı bir sezon geçirdik.

2020 Bahar Mevsimi Finalleri 12 bölgesel ligin tamamında nisan ve mayıs aylarında gerçekleşecek. Dolayısıyla biz de tüm taraftarları watch.tr.lolesports.com adresi üstünden tüm bu heyecana, sürpriz sonuçlara ve zaferlere bizimle beraber tanık olmaya davet ediyoruz. Liglerimiz normal sezonlarını tamamlayıp playofflara geçerken gelin biz de bazılarının durumlarını inceleyelim:

LEC: Play-Off birinci turunda Origen'i alt eden Fnatic, bir kez daha finalde boy göstermek istiyor. Fakat önlerinde G2 Esports'u beklenmedik bir şekilde dize getirerek Avrupa'yı şaşkına çeviren MAD Lions'ın genç kadrosu var.

LCS: Cloud9 normal sezonda sadece bir maç kaybettikten sonra Bahar Mevsimi'nin favorisi haline geldi. En son 2014'te kazandıkları şampiyonluk kupasını sonunda yeniden kaldırabilecekler mi? Mevcut şampiyon Team Liquid Playofflara katılamadığından, üst düzey takımların her biri şampiyonluk şansını elinde bulunduruyor.

LCK: Gen.G ve T1 sezon başlangıcında ne kadar tehlikeli takımlar olduklarını kanıtlamıştı. Ancak bu mevsimde T1 rakibine karşı 2-0'lık bir üstünlük kurmuş durumda.

LPL: LPL'in Dünya Şampiyonluğu elde eden iki ekibi Invictus Gaming (2018) ve FunPlus Phoenix'in (2019) bu sezonki performansları epey iyiydi ve iki takım toplamda sadece 3 maç kaybetti. 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetlik* bir rekorla LPL tarihindeki en güçlü çıkışlardan birini yapan eStar da dikkatleri üstüne toplamayı başardı.