Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. Bu mübarek gecede Kur'an'ı Kerim indirilmeye başlamış, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nde Kur’an, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlanmıştır. Bu özel gecede bol bol dua edilmeli, af dilenmeli, nafile ve tesbih namazları kılınmalı, Kur’an okunmalıdır. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek ve bu gecenin önemi nereden geliyor?

Kur’an’ın indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, Ramazan Ayı’nın 27. gecesinde oluyor. On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başladı ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

Kur’an’da Kadir Gecesi

Kadir Gecesi’nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir.Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Kur’an’da Kadir Gecesinden Kadir Suresi’nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir Gecesi önemi nedir?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; yüce mevlanın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

Kadir Gecesi ibadetleri neler?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Kadir gecesini nasıl geçirmeliyiz?

1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.

2- Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

3- Az da olsa sadaka vermeli.

Kadr Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

"İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr.Ve maa edrâke mâ leyletül kadr.Leyletül kadri hayrün min elfi şehr.Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim.Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."

Meâli

"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."