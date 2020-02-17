Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 12-15 Mart 2020 tarihlerinde, Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nde ilk kez düzenlenecek 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’nun ilk ayağının tanıtım toplantısı Ankara’da yapıldı. Ankara Volley Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı sporcularından Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın katıldı.

TVF Başkan Vekili Aslandaş yaptığı konuşmada, kar voleybolunun son yıllarda kış sporları içinde giderek önemli bir yer edindiğini belirterek "Yeni bir disiplin olan kar voleyboluna ilişkin ilk planlamalarımızı ’Voleybol her yerde’ sloganıyla 2016 yılında gerçekleştirdik. Bu çerçevede milli takım düzeyinde çalışmalar yapan takımlarımız oluşturuldu. Tanıtım ve sporcu desteğinin sağlanması amacıyla ülkemizde uluslararası organizasyonlar yapmaya başladık. Erciyes’te bu kez bir üst basamak olan çok önemli bir dünya organizasyonu düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Binlerce yıldır bölgenin simgesi olmuş Erciyes Dağı’nda, 1960 yılından beri kış sporları yapıldığını vurgulayan Murat Cahid Cıngı, "2012 yılından beri yönetimini yaptığımız, her türlü altyapıya sahip, dünyanın dört bir yanından yabancı turist çeken Erciyes Kayak Merkezi’nde Dünya Kar Voleybolu Kupası’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Halkımıza, Kayseri’nin meşhur sucuk ekmeğin emsalsiz tadına bakarken böyle bir organizasyona şahitlik etmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Kar Voleybolu Milli Takım sporcularından Simge Yalçın, kar voleybolunun özellikle son yıllarda çok rağbet gördüğünü, izleyicilerin ilgisini çeken bir spor haline geldiğini belirtti.

Dışardan tehlikeli gelse de kar voleybolunu keyif alarak oynadığını aktaran milli sporcu Bahanur Gökalp ise "Madalya almak için Kayseri’de olacağız. En büyük amacımız madalya almak." şeklinde konuştu.

AA