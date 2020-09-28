2020 Dünya Şampiyonası Ön Eleme aşaması B Grubu maçları tamamlandı

2020 Dünya Şampiyonası Ön Eleme aşamasında B Grubu maçları bugün itibariyle tamamlandı. Ana gruplara ilk yükselen ekip PSG Talon oldu.

B Grubu, kuralar ilk çekildiği zaman herkesin gözüne çok korkutucu gözükmüştü. Grupta yer alan Çin dördüncüsü LGD için çoğu takipçi, grubu namağlup bir şekilde bitireceğini söylüyordu. Oynadıkları bölgesel elemeleri de izlediğimiz zaman aslında bunu söylemek yanlış değildi. Fakat onlar inanılmaz bir performans düşüklüğü ve uyumsuzlukla kendilerini son anda dördüncü yapmayı başardılar.

Grubun ikinci sırasını farklı alt koridor seçimleri yapan ve hızlı bir oyun oynayan Unicorns Of Love aldı. Onlar gruplara gelirken ilk üç adaylarından biriydi. Grubun başta korkulan ekibi LGD de düşük performans gösterince UOL, kolayca ikinciliği almayı başardı. Onlar, A Grubunun üçüncüsü ile dördüncüsünün yapacağı beş maçlık serinin galibini bekliyor olacak.

B Grubu birincisi ise belki de turnuvaya en çok handikapla başlayan takım PSG Talon oldu! Vize sorunları nedeni ile Ön Eleme aşamasına yetişemeyen orta koridor Tank ve ormancı River yerine yine kendi bölgelerinden Uniboy ve Kongyue‘yi almak zorunda kaldılar. Sonrasında da nişancıları Unified‘ın karantina sürecine geç girmesinden ötürü uzun süredir profesyonel oyun oynamayan ve Machi Esports‘ta koçluk yapan Dee‘yi ilk gün maçlarında nişancı oynatmak zorunda kaldılar. Hatta PSG turnuvaya ana koçunu da getiremedi. Fakat takım buna rağmen güçlü gözüktüler ve grubu birinci bitirdiler. Böylece Ön Eleme aşamasından ana gruplara ilk çıkan takım olmayı da başardılar!

Yarın yine saat 11:00‘da da A Grubu’nun kalan mücadeleleri oynanacak. Şu anda A Grubunda temsilcimiz Papara SuperMassive ve Team Liquid liderliği paylaşıyor. TL‘i yendiğimiz taktirde grup liderliği bizim için neredeyse kesin olacak. Şimdiden ekibimize başarılar diliyoruz!

Grupların üçüncü ve dördüncüleri arasındaki mücadeleler 29-30 Eylül 09:00 ve 13:00‘da oynanacak.

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