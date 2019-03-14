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2020 Copa America'nın ev sahipleri Arjantin ve Kolombiya!

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL, 2020 Copa America'nın ev sahibini açıkladı. Buna göre turnuvanın 47'nci edisyonu, Arjantin ve Kolombiya'da düzenlenecek.

14 Mart 2019, Perşembe 14:21
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2020 Copa America'nın ev sahipleri Arjantin ve Kolombiya!

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'ün dün Miami'de gerçekleştirilen toplantısında 2020 Copa America'ya ev sahipliği yapacak ülkeler resmen açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çin, Rusya ve Katar'ın tekliflerinin reddedildiği toplantıda ev sahipliği, Arjantin ve Kolombiya'nın oluşturduğu ortaklığa verildi.

Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan turnuvada boy gösterecek olan 16 takımın 6'sını CONMEBOL'e üye olmayan ülkeler oluşturacak. Bu yıl Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı Copa America'nın 2020 sonrasında ise 4 yılda bir oynanması planlanıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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