Asgari ücret ne kadar oldu? Bu sorunun yanıtı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor zira ailesinde asgari ücretle çalışan insanların sayısı milyonları ilgilendiriyor. Bu yıl da asgari ücretliler için en heyecanlı günler başladı. Asgari ücreti belirleme komisyonu toplandı. Yaklaşık 20 gün kadar devam edecek bir sürecin ardından asgari ücret ve agi belirlenecek. Bu nedenle milyonlarca vatandaş asgari ücret ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor, diğer yandan da gözler asgari ücreti belirleme komisyonuna çevrildi. Uzunca bir süre devam edecek görüşmelerin ardından asgari ücretin son halini netleşecek ve kamuoyuna duyurulacak. İçeriğimizde Asgari ücret, asgari geçim ücreti, agi ve asgari ücret fiyatları hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.

Asgari ücret toplantısı başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz." dedi.

Asgari ücret toplantısına kimler katılacak?

Komisyonda, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü ve yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Genel Müdürü ve yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işçileri temsilen de Türk-İş, TİSK 'in yetkilileri olacak.

Bakandan son dakika asgari ücret açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceliklerinin istihdamı korumak ve artırmak olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

-Reel anlamda asgari ücreti 1.5 kat artırmış durumdayız.

-Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte.

-Aralık ayının son haftasında asgari ücreti açıklanmış olacak.

-Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.