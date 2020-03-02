2020-2021 UEFA Uluslar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nu kura çekiminde TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil edecek.

UEFA'ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C Ligleri için 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi için ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı. B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girecek ve kendisiyle aynı torbada bulunan Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile kurada eşleşmeyecek.

Kura öncesinde belirlenen torbalar şöyle:

Lig A

Torba 1: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

Torba 2: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya

Torba 3: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç

Torba 4: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

Lig B

Torba 1: Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti

Torba 2: İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya

Torba 3: Slovakya, TÜRKİYE, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda

Torba 4: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya

Lig C

Torba 1: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan

Torba 2: Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi

Torba 3: Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg

Torba 4: Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

Lig D

Torba 1: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn

Torba 2: Andorra, Malta, San Marino

Maçlar Eylül ayında başlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de, Avrupa Ligi'ni kazanan takımın tespit edileceği finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.

2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:

1.Hafta: 3-5 Eylül 2020

2.Hafta: 6-8 Eylül 2020

3.Hafta: 8-10 Ekim 2020

4.Hafta: 11-13 Ekim 2020

5.Hafta: 12-14 Kasım 2020

6.Hafta: 15-17 Kasım 2020

Final: 2, 3, 6 Haziran 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022

2020-2021 UEFA Uluslar Ligi Statüsü

Gruplarda takımlar rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere (Yarı Final, üçüncülük ve final) kalacak. B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.

Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak takımlar doğrudan D Ligi'ne düşürülecek.

UEFA Uluslar Ligi - 2022 Dünya Kupası Elemeleri Bağlantısı

Dünya Kupası Elemeleri'nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar'da düzenlenecek finallere yükselecek. Play-off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak play-off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.