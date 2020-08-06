2020-2021 sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri planlaması belli oldu

Spor Toto Gelişim Elit U14-U15 ve U16 Liginde mücadele edecek olan Hes Kablo Kayserispor 3 grupta mücadele edecek. Bölgesel Gelişim Ligi U15, U16, U17, U19 yaş kategori grupları ile birlikte bu liglerde sezon planlaması en kısa sürede açıklanacak. 10 takımın yer aldığı 3.grupta Sarı-Kırmızılılar Aytemiz Alanyaspor , Boluspor, Demir Grup Sivasspor , Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor , Keçiörengücü, MKE Ankaragücü ve Osmanlı Futbol Kulübü takımları ile mücadele edecek. İlerleyen günlerde açıklanacak olan ligin başlama tarihi sonrası Hes Kablo Kayserispor U14-U15 ve U16 takımları yeni sezon hazırlıklarına start verecek.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)