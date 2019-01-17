2019'un siftahı kupada
Tarihin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Fenerbahçe, 2019’a büyük umutlarla girdi. Hedef ligde hızla üst sıralara tırmanmak. Bunun yanı sıra Türkiye Kupası’nı müzeye götürerek hem taraftarı az da olsa teselli etmek hem de Avrupa biletini kapmak.
Tarihin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Fenerbahçe, 2019’a büyük umutlarla girdi. Hedef ligde hızla üst sıralara tırmanmak. Bunun yanı sıra Tü kiye Kupası’nı müzeye götürere k hem taraftarı az da olsa teselli etmek hem de Avrupa biletini kapmak.
Sarı- Lacivertliler, yeni yılda ilk resmi maçını bu akşam kupada Ümraniyespor karşısında oynayacak. Fenerbahçe’d e cezalı olan savunma oyuncusu Roma n Neustadter, karşılaşmada forma giyemeye cek. Onun yerine, yeni transfer Sadık Çiftpınar’ın 11’d e olması bekleniyor.
Anadolu’dan Avrupa’ya Her iki takım da Anadolu ya kasında olmasına rağmen mücadele, ev sahibi Ümraniye’ye ya klaşık 50 kilometre me safede bulunan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.