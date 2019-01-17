Tarihin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Fenerbahçe, 2019’a büyük umutlarla girdi. Hedef ligde hızla üst sıralara tırmanmak. Bunun yanı sıra Tü kiye Kupası’nı müzeye götürere k hem taraftarı az da olsa teselli etmek hem de Avrupa biletini kapmak.

Sarı- Lacivertliler, yeni yılda ilk resmi maçını bu akşam kupada Ümraniyespor karşısında oynayacak. Fenerbahçe’d e cezalı olan savunma oyuncusu Roma n Neustadter, karşılaşmada forma giyemeye cek. Onun yerine, yeni transfer Sadık Çiftpınar’ın 11’d e olması bekleniyor.

Anadolu’dan Avrupa’ya Her iki takım da Anadolu ya kasında olmasına rağmen mücadele, ev sahibi Ümraniye’ye ya klaşık 50 kilometre me safede bulunan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.