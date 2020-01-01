Hazırlayan: Hatice Yücel

ARTİSTİK CİMNASTİK:

En unutulmazı, Türkiye’nin cimnastik branşında miladı yaşamasıydı... Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda hedeflenen takım kotası alınamasa da İbrahim Çolak, halka aletinde, ülkemize ilk altın madalyamızı kazandırdı, Ahmet Önder de paralelde Dünya 2.’si oldu. Türkiye ayrıca, artistik cimnastikte İbrahim ve Ahmet’in yanı sıra Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı olmak üzere ilk kez 4 sporcuyla olimpiyata katılma hakkı elde etti.

Kadınlar tam kadro

TEKVANDO:

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 62 kiloda altın madalya kazanan İrem Yaman “iki kez Dünya Şampiyonluğu’na ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu” oldu. - Türkiye tekvandoda ilk kez Olimpiyata kadınlarda tüm sıkletlerde kota almayı başardı: Rukiye Yıldırım (49), Hatice Kübra İlgün (57), Nur Tatar (67) ve Nafia Kuş (+67). - Hatice Kübra İlgün, 2019 içerisindeki tüm Grand Prix müsabakalarında madalya kazanmayı başaran ilk Türk tekvandocu oldu.

Unutulmaz bayrak yarışı

ATLETİZM:

U20 Avrupa Şampiyonası’nda erkekler 4x400 bayrak finali Türk atletizmi için unutulmazlar arasına girdi. Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı’dan oluşan 4x400 bayrak takımımızın zaferiyle, kıta çapında ilk kez bayrak yarışında şampiyon oldu. - Avrupa Kros Şampiyonası’nda 22 yaşındaki Yasemin Can üst üste 4. kez Altın madalyayı boynuna takarken, aynı zamanda organizasyon tarihinde bu seriyi yakalayan ilk kadın sporcu oldu. - Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Salih Korkmaz, 20km’lik yürüyüşte 5.’lik elde etti. Korkmaz Dünya Şampiyonası tarihinde yürüyüşte en iyi dereceyi elde eden Türk oldu.

CURLİNG:

Türk Spor Tarihi’nde yaklaşık 10 yıllık geçmişi bulunan Curling’de Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası B klasmanını ikinci bitirdi ve en iyi ülkelerin yarıştığı A Klasmanı’na çıkarak Dünya Elemeleri’ne katılma hakkı elde etti.

ESKRİM:

Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil’den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımımız altın madalya kazanan ilk takım oldu. Nisanur ayrıca bireyselde gümüş kazandı ve bugüne kadarki en iyi dereceyi elde etti.

HASRET DİNDİ...

Türkiye uzun yıllar hasret kaldığı madalya ve başarılara da 2019’da ulaştı. Yüzme boks ve halterin yanısıra Filenin Sultanları 16 yıl sonra yeniden Avrupa 2.’si olurken futbolcular EURO 2020 bileti aldı.

VOLEYBOL:

Türk kadın voleybolunda 2003’teki Avrupa 2.’liği başarısı, 16 yıl sonra yeniden tekrarlandı. Ankara’nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası’nda Final oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız Sırbistan’a 3-2 yenilerek tarihte ikinci kez Avrupa 2.’liğine uzandı.

FUTBOL:

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nu 2. bitirdi, 5. kez Avrupa Şampiyonası biletini kaptı. A Milli Takım 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra EURO 2020’de de mücadele edecek.

Emre Sakçı’dan gümüş

YÜZME:

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Erkekler 50 Metre Kurbağalama’da 25.82’lik derecesiyle Gümüş madalya alarak, Türkiye’ye bu stil ve mesafede ilk madalyasını getirdi. Milli yüzücümüz ayrıca Türk Yüzme Tarihi’ne erkeklerde ikinci Gümüş madalyayı tam 19 yıl sonra kazandırdı. Aynı turnuvada ayrıca Ümit Can Güreş 50m kelebekte Bronz aldı.

Şaziye Erdoğan’dan altın

HALTER:

Türk kadın halterinin dünya arenasındaki Altın madalya suskunluğu 9 yıl sonra son buldu! 45 kiloda podyuma çıkan Şaziye Erdoğan ‘Koparma’da Altın, ‘Silkme’de Gümüş aldı ve ‘Toplam’da da Dünya Şampiyonu oldu.

REKORLAR KIRILDI

En büyük rekoru Rıza Kayaalp kırdı. Avrupa’da 9. altınını alan Milli güreşçi, Hamza Yerlikaya’yı geride bıraktı. Dünya’da da grekoromen stilde 4. kez şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

GÜREŞ:

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda 9. altın madalyayı kazanan 29 yaşındaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, ‘Asrın Güreşçisi’ unvanına sahip Hamza Yerlikaya’nın rekorunu kırdı ve en fazla Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Rıza ayrıca Dünya Şampiyonası’nda grekoromen stilde 4. kez altın madalyaya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Kaan Özbilen’den Avrupa rekoru

MARATON:

Türkiye rekortmeni Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu’nda koştuğu 2:04:16’lık performansıyla Avrupa Rekoru’nun yeni sahibi oldu. Milli sporcu, Mo Farah’ın 2018 Chicago Maratonu’nda koştuğu 2:05:11’i bir dakika geliştirmeyi başardı.

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■ Fransa’nın Nantes Kulübü’nden İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City’ye 15 Milyon Sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçak 21 Ocak’ta Manş Denizi üzerinde kayboldu. 3 Şubat’ta uçağın enkazı tespit edildi ve 28 yaşındaki futbolcunun ceseti, 6 Şubat’ta çıkarıldı.

■ İsviçreli tenisçi Roger Federer, Dubai Tenis Turnuvası’nda şampiyon olarak kariyerinin 100. ATP Kupası’nı kazandı. Federer, erkeklerde tenis tarihinde 100 ATP Şampiyonluğu bulunan 2. isim oldu.

■ 5 yıl önce devlet destekli doping yaptığı ortaya çıkan Rusya’ya bu kez tarihi bir ceza geldi. Dünya Doping Ajansı kurallara uymadığı için Rusya’yı 4 yıl boyunca uluslararası tüm spor yarışlardan men ettiğini açıkladı.

■ 1 Olimpiyat, 2 Dünya ve 20 Dünya Kupası Şampiyonluğu bulunan ABD’li kayakçı Lindsey Vonn, kariyerinin son yarışında iniş dalında Dünya 3.’lüğüne ulaştı ve pistlere veda etti.

■ UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Tottenham’ı 2-0 mağlup eden Liverpool Şampiyon oldu, 6. kez kupayı müzesine taşıdı. Liverpool ayrıca, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Süper Kupa finalinde de Chelsea’yi penaltılarla 5-4 mağlup ederek kupayı 4. kez müzesine taşıdı.

■ UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Arsenal’ı 4-1 yenen Chelsea Şampiyon oldu. Chelsea, 2013 yılının ardından kupayı 2. kez müzesine götürdü. Bakü Olimpiyat Stadı’nda Arsenal’ın tek golünü Iwobi kaydetti.

■ Toprak Kral Rafael Nadal, Fransa Açık Şampiyonluğu’nu 12’ye çıkardı. Nadal, Margaret Court’la paylaştığı “bir Grand Slam Turnuvası’nı en fazla kazanan tenisçi” rekorunu da 46 yıl sonra kırdı.

■ NBA Finali’nde Golden State Warriors’a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

■ Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen 106. Fransa Turu’nu, Ineos takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal kazandı. Organizasyon tarihinin ilk Kolombiyalı Şampiyonu unvanını alan 22 yaşındaki Bernal ayrıca son 110 yılın en genç Fransa Bisiklet Turu şampiyonu olmayı başardı.

■ Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası sahibini buldu. Sırbistan ve Fransa gibi güçlü ekipleri yenerek finale kadar gelen Arjantin’i 20 sayı farkla 95-75 deviren İspanya, 2006’dan sonra tarihinde 2. kez Dünya Şampiyonu oldu.

■ Spor Toto Süper Lig’de İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından ilçelerine dönmek için yola çıkan Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek oyuncu Josef Sural yaşamını yitirdi.

■ Konya’dan özel uçakla Keflavik Havalimanı’na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Bu esnada Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, gazeteci kılığına girmiş bir şahıs mikrofon yerine tuvalet fırçası uzattı.

■ Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 16 yaşındaki Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı Dünya ikincisi, Sevilay Öztürk de dünya üçüncüsü oldu.

■ Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu’na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 179 oyla başkanlığa seçildi.

■ Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, 35 yaşında profesyonel kariyerine nokta koydu.

■ Dünya Dalış Rekortmeni Milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası’nda gerçekleştirdiği denemede, ‘Paletsiz Kategori’de tek nefeste 100 metreye dalarak Kadınlar Dünya Rekoru’nu kırdı.

■ Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Eczacıbaşı VitrA’yı 3-2’lik seriyle yenen VakıfBank, son 7 sezondaki 5’inci, tarihindeki 11’inci şampiyonluğunu elde etti.

■ FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda iki ekibimiz madalya mücadelesi verdi. Eczacıbaşı VitrA, finalde güçlü İtalyan ekibi Imoco Volley’e 3-1 yenilerek gümüş alırken VakıfBank ise üçüncülük maçında, Igor Gorgonzola’yı 3-0 mağlup edip bronz madalya elde etti.

■ Kayserispor’da 7 Aralık’taki Olağanüstü Genel Kurul öncesi Berna Gözbaşı Başkan adaylığını açıkladı. Yönetim kurulu, oy birliğiyle Berna Gözbaşı’yı Yönetim Kurulu Başkanı seçti. Gözbaşı, Süper Lig’in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

■ Avrupa arenasında 2000’deki Avrupa CEV Kupası’nda yakaladığı 4.’lükle en iyi derecesine ulaşan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı çıtayı yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, tam 19 yıl sonra aynı kupada finale kalarak tarih yazdı ve bunu başaran 3. Türk Kulübü oldu.

■ Voleybol Efeler Ligi final serisinde Arkas’ı 2-0’dan 3-2 yenen Fenerbahçe, tarihteki 5. şampiyonluğuna ulaştı.

■ Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Çukurova’yı 3-1’lik seriyle geçen Fenerbahçe 14. kez şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe, Galatasaray’ı (13 kupa) geride bırakarak ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elde etti.

■ Türk cimnastik tarihinde Avrupa Şampiyonası’nda kürsüye çıkan ilk isim olan Ümit Şamiloğlu literatüre geçti. 39 yaşındaki Milli cimnastikçimiz, barfiks aletindeki ‘The Samiloglu’ hareketiyle Dünya Cimnastik literatürüne girdi.

■ Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Ferhat Arıcan paralel aletinde bronz madalya kazandı. 25 yaşındaki sporcumuz Avrupa’da kürsüye çıkan 3. sporcu oldu.

■ Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko’yu 4-3’lük seriyle geçen Anadolu Efes, 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı, 14. kupasını kazandı.

■ Coach Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, THY Euroleague’de 18 yıl aradan sonra Dörtlü Final’e kalırken ilk kez final oynadı. Fenerbahçe’nin de yer aldığı Final- Four’da Türkiye tarihte ilk kez iki takımla mücadele etme şansı yakaladı. Final-Four’da Efes ikinci, Fener ise 4. oldu.

■ Futbolda sezona Galatasaray damgasını vurdu. Sarı-Kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası, Lig Şampiyonluğu ve Süper Kupa olmak üzere 3 kupayı da müzesine taşıdı. Aslan, Türkiye Kupası’nda Akhisarspor’u 3-1 yendi. Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sarı-Kırmızılılar, 61. sezonda 22. kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Süper Kupa’da da Akhisar’ı 1-0 yendi.

■ Türkiye’nin spor tarihine adını yazdırmış isimlerden biri olan cimnastikçi Tutya Yılmaz, 20 yaşında kariyerini sona erdirdi.

■ Türkiye Süper Ligi’nde Alanyaspor forması giyen ve sergilediği performansla Türkiye A Milli Takımı’na yükselen Merih Demiral, İtalyan’ın önemli kulüplerinden Juventus’a transfer oldu. Milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalyan devi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

■ Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası’ndaki 7. kez altın madalya kazanmakla kalmadı; final müsabakasında, 125 kilodaki en büyük rakibi Gürcü Geno’yu 7-0’la mağlup etti ve 2017 Dünya Şampiyonası’nın rövanşını da aldı. Milli sporcumuz Dünya Şampiyonası’nda ise Geno’ya yenilerek ikincilikte kaldı. Olimpiyatta en büyük madalya umudumuz olan Taha, 2020’ye sayılı günler kala, sol omzundan sakatlandı. Ciddi bir operasyon geçiren Milli sporcunun olimpiyata gitme şansı tehlikeye girdi.