Başakşehir üst üste üçüncü sezonu da ilk yarının ‘1 numarası’ olarak tamamladı. ‘Lider’ tarihte bunu Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan sonra başaran ilk takım oldu. Başta Fatih Terim olmak üzere, saha içinden, protokol tribününe kadar alınan tüm cezalar son Şampiyon’u tökezletti, ama yıkmadı!

Son yıllarda öyle isimler gitti ki, Beşiktaş’a üçüncü yıldızı taktıran kadro istikrarı ilk 17 maçta 17 farklı kadroyla yakalanamadı, zirveden uzaklaştı. Tam kırılma yaşadıkları anda, kendi yetiştirdiği çocuklara güvenen ve özüne dönen bir Trabzonspor. Ligin 61. sezonuna denk gelen bu ‘gençleşme’ 61 numaralı şehre istediği tutku, başarı ve güzel futbolu getirdi.

Mustafa Denizli’nin Kasımpaşa’sı ve herkesi kıskandıran Diagne’si, onları devrenin en çok ‘takipçi kazanan’ takımı yaptı! Yeni Malatyaspor ve Erol Bulut da devre arasına sezonun yükselen takımı unvanıyla, üçüncü sırada ve iddialı girdi. Şimdi hepimiz merakla ilk 4’ünde üç büyüklerin olmadığı bir devrenin, 25 günlük arası neleri değiştirecek bekleyeceğiz.

Hayaller

Seçimleri Ali Koç kazandı, 20 yıl sonra Fenerbahçe’de ‘Başkan’ değişti. Taraftar ‘artık o sene bu sene’ dedi, şampiyonluk hasreti de, 4. yıldız da en büyük hedefti. Aykut Kocaman gitti, Phillip Cocu geldi, 11 transfer yapıldı. Ligin yeni sezondaki adı bile ‘Çubuklu’ formanın efsanesi Lefter Küçükandonyadis’ti. Yani her şey mükemmel gözüküyordu, ta ki yaz bitine kadar.

Hayatlar

Önce Ekim’de Cocu gönderildi, Aralık’ta da diğer Hollandalı Koeman. Lig’de 15 hafta geçmiş, Fenerbahçe 14 puanla, 17. sıradaydı. Tarihinde bu kadar kötü performansı hiç yaşamamıştı, ilk oldu. Taraftar, hiç görmediği bu tablonun, son ve en erken şampiyonluk kupasını kaldırtan Ersun Yanal’la değişeceğine inandı. Devre arası da yeni ‘hayaller’ için fırsat oldu.

2018’den beklenen

İlk yarıda herkes Diagne’yi izledi, ‘keşke, bizim olsa’ dedi! 17 maçta tam tamına 20 gol attı. Kasımpaşa’ya tek başına 23 puan ve yaklaşık 21 milyon TL kazandırdı.

2018’de gerçekleşen

Gomis sezon başında satıldı, Galatasaray’ın elinde sadece Eren kaldı! Beşiktaş’ta kimse bir Mario Gomez, Aboubakar, Cenk hatta Ta lisca olamadı. Fenerbahçe’deki durum içler acısıydı; Frey 2, Slimani 1 gol attı, Soldado cezası nedeniyle 6 maç zaten yoktu! Burak Yılmaz ‘kadro dışı’ kaldı. Özetle; Süper Lig bir takım olsa, ilk yarıdaki tek golcüsü Diagne’ydi!

‘VAR’la ne kazandık?

2018’d e hayatımıza ‘Var’ girdi. Video Hakem Uygulaması, ilk yarıya damgasını vurdu. Futbol ailesine yeni kelimeler, yeni itirazlar eklendi. “VAR’a gitsene kardeşim!” en çok kullanılan cümle, hakemin elleriyle yaptığı ‘ekran’ işareti, sonucu en çok merak edilen hareket oldu. Kararı hakem verse tartışıldı, video hakem verse daha yüksek sesle tartışıldı. Kısaca hataları konuşmak yine saatlerimizi, günlerimizi aldı. Çözümü; hakemler ve biraz da biz dersimize iyi çalışarak bulabiliriz.

Kulübedeki devler!

Geçen sezon 9 takım, 12 kez teknik direktör değiştirmişti, lig klasiği katlanarak tekrarlandı. Bu sezon 11 takım, ilk 17 haftada en az bir kez kulübesini yeniledi! Fenerbahçe’de ise değişim iki kez yaşandı! İşte ikinci yarıda kulübede yer alacak dev isimler; Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Abdullah Avcı, Ünal Karaman, Samet Aybaba, Hikmet Karaman, Kemal Özdeş, Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Bayram Bektaş, Cihat Arslan, Hakan Keleş ve Erol Bulut.