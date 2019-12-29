2019’da atıcılıktan Tokyo’ya 3 kota

Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2019’un başından beri toplamda 8 madalya kazanan federasyon bünyesindeki sporcuların seneye dünya rekoru kırarak başladığını dile getirdi. Meksika’da 15-26 Mart’ta düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası’nda yarışan Safiye Sarıtürk ve Nedim Tolga Tunçer’den kurulu Trap Karışık Takımı’nın dünya rekoru kırarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandığını ifade eden Arman, "Senenin ilk madalyası ise genç bayanlarımızdan geldi. 10 metre havalı tabanca gençler kategorisinde ülkemizi temsil eden Şevval İlayda Tarhan, bir ilke imza atarak gençler Avrupa rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu." diye konuştu.

"Türkiye atıcılık tarihinde ilk"

Arman, milli sporcu Özgür Varlık’ın Türkiye atıcılık tarihinde bir ilki başararak 25 metre rapid tabanca branşında olimpiyatlara kota aldığını söyledi. Özgür Varlık’ın Belarus’ta 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2. Avrupa Oyunları’nda kota almasının çok önemli olduğunu vurgulayan Arman, "Genç milli bayan tabancacılarımız Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Dünya Kupası’ndan da eli boş dönmedi. 10 metre genç bayanlar tabanca branşında yarışan Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazanırken, Yasemin Beyza Yılmaz, bronz madalya alarak sevincimizi ikiye katladı." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya’dan 2 kota daha

Ufuk Arman, millilerin Brezilya’da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası müsabakalarında 2 kota daha elde ettiğini dile getirdi. Milli sporcular İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç’in 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale yükselmeyi başardığını belirten Arman, "İsmail Keleş, gümüş madalya kazandı ancak iki milli sporcumuz da olimpiyat kotası kazanarak kota sayımızı 3’e yükseltti ve bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

2019 yılının son uluslararası madalyasının İtalya’dan geldiğini söyleyen Arman, şöyle devam etti:

"Yusuf Dikeç, Yavuz Keskin ve Murat Kılıç’ın 12-23 Eylül 2019 tarihlerinde İtalya’da düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde aldıkları puanlarla atıcılık tarihinde bir ilki daha başardılar. Millilerimiz 25 metre standart tabanca takım kategorisinde altın madalya kazandı."

"Eğitim ve altyapı"

Ufuk Arman, her sene olduğu gibi bu sene de eğitim ve altyapı çalışmalarının atıcılık federasyonunun en önemli ilkeleri olacağını vurguladı.

Gençlik Spor Bakanlığı’nın desteğiyle yeni poligonlar açıldığını belirten Arman, şunları kaydetti:

"Alınan silah ve ekipmanlar, yeni sporcuların yetişmesine büyük destek sağlıyor. Bakanlığımızın verdiği desteklerle 30 ilimizde elektronik havalı silah poligonu, ayrıca Kırklareli ilinde trap-skeet sahası kuruldu. Bunların yanı sıra Konya trap-skeet poligonunun olimpik standartlara kavuşturulması sağlandı. Federasyonumuz Okul Sporlarında, orta okul ve lise öğrencilerinin dahil olduğu yarışmalarla çok sayıda yeni sporcu kazandı.

Altyapıdan yeni sporcu kazanmak adına Plak Atışları branşında yıldızlar, Havalı ve Ateşli Silahlar branşımızda minikler kategorileri açıldı. Yine 2019 senesinde ilk kez Havalı Silahlar Atıcılık Ligi müsabakaları düzenlendi. Çalışmalarımız 2020’de de aynı yoğunlukta geçecek. Öncelikle kota sayımızı artırmak için çalışıyoruz. Tokyo’da da madalyalar için çalışacağız. Umarım olimpiyatlarda bayrağımızı temsil ettiğimiz her branşta başarılı oluruz."