Tüm dünyadaki gişe rakamlarına baktığımızda, süper kahraman filmlerinin hakimiyetiyle geçen bir yılı daha geride bıraktık. Marvel ve DC yapımları fragmanlarıyla bile milyonlarca kişinin ilgisini cezbetmeyi biliyor. Marvel sinematik evrenini nihayete erdirecek olan kalabalık kadrolu ‘Avengers: Endgame’ yine çizgi roman hayranları ihya edecek.

26 Nisan’da vizyona girecek filmde, Thanos’a karşı birleşen kahramanların muhtemelen pek çoğu telef olacak! Mart’ta izleyeceğiz ‘Captain Marvel’ ise kadın süper kahramanların en iddialılarından biri olarak yeni hikaye kapıları aralayacak. Özel bir hayran kitlesine sahip X-Men serisinin Jean Grey’e odaklanan yeni halkası ‘X-Men: Dark Phoenix’ içinse yazı beklememiz gerekecek.

‘Altıncı His’ ve ‘Ölümsüz’ gibi filmlerin yönetmeni olarak hafızalara kazınan M. Night Shyamalan, kült olma potansiyeline sahip doğaüstü gerilim ‘Glass’ ile Ocak’ta salonlara konuk oluyor. Bruce Willis, James McAvoy ve Samuel L. Jackson’lı filmde 24 farklı kişiliğe bürünebilen bir kötü adamımız bile var! Ocak ayında, festival filmlerini takip edenler için de iki önemli Uzakdoğu filmini önerebiliriz: Lee Chang-dong’un dünyaca ünlü yazar Haruki Murakami’nin öyküsünden uyarladığı ‘Şüphe’ ağır ağır insanın içine işleyen, alt metni bol bir psikolojik gerilim. Cannes’da Altın Palmiye kazanarak büyük sükse yapan Japon filmi ‘Arakçılar’ ise, Hirokazu Kore-eda imzalı naif bir aile öyküsü. İzleyicisini her filmiyle şaşırtmayı başaran büyük usta Tarantino’nun yeni filmi ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ için Ağustos’un sonlarına dek bekleyeceğiz. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie’nin başrollerde olduğu film ABD’de 70’lerdeki sinema endüstrisine nostaljik bir bakış atıyor. Tarantino imzası nedeniyle en çok merak edilenler listesinin başında geliyor elbette. Pek çok Star Wars hayranına şimdiden yılın sonunu iple çektiren film ise, 20 Aralık’ta kavuşacağımız ‘Star Wars: Episode IX’. Tüm zamanların en büyük serisinin yeni üçlemesini sonlandıracak bu özel filmi, ‘Lost’un yaratıcısı J.J. Abrams yönetecek. Beklentiler büyük, takvimlere tarihleri not etmeye şimdiden başlayalım!