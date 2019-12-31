2019 yılında en çok puan toplayan takım Beşiktaş

2019 senesi artık geride kalıyor ve 2020 yılına giriyoruz. Geride kalan 2019 yılı içinde Süper Lig'de en çok puan toplayan takım belli oldu. Galatasaray geçen sezon ilk yarısında 29 puan alıp ikinci yarıda yani 2019 yılı içinde 40 puan toplamış sezonu şampiyon bitirmişti. Beşiktaş ise Şenol Güneş ile 39 puan almıştı. Beşiktaş 2019-2020 sezonunda ilk yarıyı Galatasaray'ın 3 puan önünde yer aldı ve 2019'un en çok puan alan ekibi oldu.

2019 yılında en çok puan alan takımlar

(2018-19 ikinci yarı+2019-20 ilk yarı)

69 Beşiktaş (39+30)

67 Galatasaray (40+27)

66 Trabzonspor (34+32)

65 Başakşehir (32+33)

61 Fenerbahçe (30+31)

55 Alanyaspor (26+29)

54 Sivasspor (17+37)

49 Ç. Rizespor (29+20)

42 Y. Malatyaspor (18+24)

39 Göztepe (16+23)

34 Konyaspor (19+15)

32 Antalyaspor (18+14)

32 Kayserispor (22+10)

32 Ankaragücü (20+12)

25 Kasımpaşa (10+15)





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