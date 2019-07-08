2019 Wolfteam Türkiye Kupası ilk hafta maçları tamamlandı

Heyecan seviyesi yüksek, çekişmeli geçen ve alınan sürpriz sonuçların ardından ilk iki günün maçları tamamlandı. 3 takım haftayı kayıpsız kapatırken, 4 takım ise 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile tamamladı. Ligin son sırasında yer alan 3 takım ise galibiyet ile tanışamazken taraftarlarını bu hafta sevindiremedi. Hangi takımlar zirvede yer aldı? Hangi takımların yeni planlar geliştirmesi gerekiyor? Gelin hep birlikte bakalım,

1907 Fenerbahçe Espor

Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz sezon da olduğu gibi yoluna kayıpsız devam ediyor. Yenilmezlik serisini 34 maça çıkartan 1907 Fenerbahçe, ilk önce Sangal Esports’u sonra da Crew Esports’u yenmeyi başararak ligin zirvesine çıkmayı başardı. Takımda 4 oyuncunun değişmesine rağmen takım uyumunu yakalamayı başaran 1907 Fenerbahçe yoluna dolu dizgin devam etmeyi başardı.

Imaginative Esports

Ligin yeni ekiplerinden Imaginative Esports, lige çok hızlı bir giriş yaptı ve aldığı 2 galibiyetle ligin zirvesine ortak oldu. İlk maçta kimsenin beklemediği bir şekilde Galatasaray Espor’u yenmeyi başaran Imaginative Esports, ikinci karşılaşmada da Collectors’u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmeyi başardı.

Mod-Z Esports

Ligin bir diğer yeni ve bir o kadar da iddialı ekibi Mod-Z Esports’da lige güçlü bir giriş yapmayı başardı. İlk iki maçında da Wolfcity’lerde şampiyon olmayı başaran Collectors ve JesterOf ile karşı karşıya gelen Mod-Z Esports, güçlü iki rakibini de yenerek 2’de 2 yapmayı başardı. Aldığı galibiyetle ligin zirvesine ortak olan Mod-Z Esports, bulunduğu noktadan inmeye hiç niyetli durmuyor.

Crew Esports

Ligin en tecrübeli ekiplerinden birine sahip olan Crew Esports, ilk gün karşılaştığı JesterOf’u rahat bir şekilde yenmeyi başarırken, ikinci gün ise mücadele ettiği 1907 Fenerbahçe karşısında haritadan mağlubiyetle ayrıldı. Lige 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ile başlayan Crew Esports, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi play-offlar için ne kadar istekli olduğunu ilk haftadan göstermiş oldu.

Galatasaray Esports

Geçtiğimiz sezonun finalisti ve sezonun en sürpriz transferlerini yaparak başlayan Galatasaray Espor, ilk maçta aldığı mağlubiyetle büyük bir şok yaşadı. Imaginative Esports karşısında istediği oyunu oynamayan sarı kırmızılı ekip, haftanın ikinci maçı olan İstanbul Espor karşısında aldığı net galibiyetle haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle kapatmış oldu.

Sangal Esports

Ligin diğer yeni takımları gibi hızlı bir giriş yapmak isteyen Sangal Esports, ilk maçta 1907 Fenerbahçe karşısında çok güzel oyun sergilemiş olsalar da haritadan istediği sonucu alamamışlardı. İkinci günde karşılaştığı Team Turquality karşısında galibiyet almayı başaran Sangal Esports, ilk galibiyetini alarak taraftarlarını sevindirmeyi başardı.

Team Turquality

Yeni sezonda kadrosunun tamamını değiştiren Team Turquality, Wolfteam Türkiye Kupası’na güçlü giriş yaparak ilk günkü rakibi olan İstanbul Espor’u yenmeyi başardı. Haftanın ikinci maçında Sangal Esports ile karşılaşan mavi beyazlı ekip haritadan mağlubiyetle ayrılarak ilk haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle kapatmış oldu.

Collectors

Wolfcity’lerde gösterdiği başarılar ile adını Wolfteam Türkiye Kupası’na yazdırmayı başaran Collectors, ilk hafta da haritada yerini aldığı 2 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Biraz heyecanına ve tecrübesizliğine yenik düşen Collectors, ilk günde Mod-Z Esports’a, ikinci günde işe Imaginative’e mağlup oldu.

İstanbul Espor

Ligin yeni ekipleri arasında galibiyetle tanışamayan tek takım İstanbul Espor oldu. İlk haftada mücadele ettiği 2 maçtan da yenilgi ile ayrılan takım, ilk önce Team Turquality’e sonrasında ise Galatasaray Espor’a mağlup olarak haftayı galibiyetsiz kapattı.

JesterOf

Wolfcity şampiyonu olarak lige katılmaya hak kazanan bir diğer ekip olan JesterOf’da ligin ilk haftasında galibiyetle tanışamadı. İlk Önce Crew Esports’a daha sonra ise Mod-Z Esports’a mağlup olan JesterOf, taraftarlarına galibiyet armağan edemedi.



