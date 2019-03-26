Bir sene içinde neler yaşanmadı ki? Son ana kadar çekişmeli geçen maçlar, imkansız gibi görünen geri dönüşler, 2 sezon içinde gerçekleşen 228 maç…Önce 1907 Fenerbahçe ile HWA Gaming arasında gerçekleşen mavi sezon finalinde sonrasında ise Grand Pera sahnesinde gerçekleşen Kırmızı Sezon finalinde 1907 Fenerbahçe – Galatasaray Espor maçında iki takımında ortaya koyduğu mücadele, özellikle kırmızı sezon finalinde taraftarların durmak bilmeyen tezahüratları hala kulaklarda hissedilebiliyor. Hiç şüphe yok ki geçtiğimiz 2 sezonunda en iyi takımı, 32 maç yenilmeyerek 2 kere şampiyon olmayı başaran 1907 Fenerbahçe olmuştu.

Şehrini temsil edip şampiyonluğa ulaştığın ve en iyiler arasında mücadele ederek tüm Türkiye’ye ne kadar iyi olduğunu kanıtladığın Wolfcity turnuvalarından, Wolfteam Türkiye Kupası’na uzanan yolculukta kıyasıya rekabet yaşanmıştı. Gerçekleşen 8 farklı şehir turnuvasında, toplamda katılan 160’dan fazla takım arasından en iyi biziz diyerek gelen şehrinin şampiyonu olan 8 takım, şehirlerini Wolfteam Türkiye Kupasında temsil etme imkanı yakalamışlardı.

Wolfteam’in bir tutku haline dönüştüğü iki sezonun ardından şimdi sırada çok daha büyük bir sezonda. 2019 Wolfteam Türkiye Kupası geliyor!



