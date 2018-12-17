2019 UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe, Rusya’nın Zenit, Galatasaray da Portekiz’in Benfica takımıyla eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk karşılaşmalarını sahalarında oynayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi nerede ve ne zaman oynanacak? Sorusu futbol severler tarafından araştırılıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi'ne dair tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 2019 finali ne zaman, nerede?

2019 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2018-19 UEFA Avrupa Ligi kazananını belirlemek amacıyla 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Bakü Olimpiyat Stadyumunda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri

Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)

Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)

Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)

Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)

Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)

Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)

Fenerbahçe - Zenit (Rusya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)

BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

Galatasaray - Benfica (Portekiz)

UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Son 32 turu ilk maçları: 12-14 Şubat 2019

Son 32 turu rövanş maçları: 21 Şubat 2019

Son 16 turu ilk maçları: 7 Mart 2019

Son 16 turu rövanş maçları: 14 Mart 2019

Çeyrek final ilk maçları: 11 Nisan 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 18 Nisan 2019

Yarı final ilk maçları: 2 Mayıs 2019

Yarı final rövanş maçları: 9 Mayıs 2019

Final maçı: 29 Mayıs 2019