Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayak yarışlarında dereceye girenler belli oldu.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci Belediyesi ve Akıncılar Motosiklet Kulübü desteğiyle Manisa’da düzenlenen organizasyonda 24 sporcu yer aldı.

K1 kategorisinde Taner Oruç, K2’de Engin Apaydın, K3’te Ayhan Germirli, K4’te ise Emin Cem Yalın birinciliğe ulaştı.

Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özgür Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirci’nin organizasyona güzel bir ev sahipliği yaptığını, yarışların çok heyecanlı ve güzel geçtiğini belirterek, yarışları gelecek yılda da aynı parkurda düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.