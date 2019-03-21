2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayak yarışları, hafta sonu Manisa’nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilecek.

TOSFED’den yapılan yazılı açıklamada, Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci Belediyesi ve Akıncılar Motosiklet Kulübü destegiyle düzenlenecek 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayağında katılımcıların, 4 ayrı kategoride mücadele edeceği bildirildi.

Organizasyonun 23 Mart Cumartesi günü Demirci Cumhuriyet Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacağı, bir gün sonraki yarışın ise 6,5 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 3 çıkış olarak koşulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Demirci’nin ilk kez bir otomobil sporları etkinliğine ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

AA