2019 Türkiye Kupası Finali nerede, ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak. Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile eşleşti. Yarı finale yükselen Ümraniyespor'un rakibi ise bu akşam belli olacak. Kasımpaşa ya da Akhisarspor yarı finale çıkacak dördüncü takım olacak. Peki, 2019 Türkiye Kupası Finali nerede, ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
Türkiye Kupası'da artık yarı final heyecanı yaşanacak. Yarı finalistler belli olmaya başladı. Ümraniyespor, Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa ve Akhisarspor ikilisinden bir takım yarı finale adını yazdıracak. Yarı finalde Galatasaray - Akhisarspor ile eşleşti. Ümraniyespor'un rakibi ise Kasımpaşa ve Akhisarspor'dan biri olacak.
2019 Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?
Türk Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin 16 Mayıs 2019 tarihinde Sivas'ta oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanmasını kararlaştırdı. TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi.
2017-2018 sezonundaki Türkiye Kupası final karşılaşması, Diyarbakır'da oynanmıştı.
Yarı final maçları ne zaman?
Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 2-3-4 Nisan 2019 tarihlerinde, yarı final ikinci maçları ise 23-24-25 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Finali ise 16 Mayıs 2019 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.