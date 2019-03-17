2019 Sezonu’nun bitiminde ödül dağıtılmayacak

League of Legends’ta 2019 Sezonu’nun bitimiyle fiziksel ödül dağıtılmayacağı açıklandı. Her sezonun ardından rekabetçi aşamayı üst sıralarda bitiren oyunculara ödüller dağıtan Riot Games, bu sezonun sonuyla hediye dağıtmayacak.

Oyunun resmi internet sitesi üzerinden verilen bilgilerde şu cümlelere yer verildi:

Son üç yıldır, ulaşılması zor olan bu aşamaya gelebilen oyuncularımız için ödüller hazırlamak ve onları onurlandırmak bizim için bir zevkti. Ancak ne yazık ki her güzel şeyin bir sonu var. 2019 Sezonu ve sonrasında, artık Şampiyonluk oyuncularına sezon bitiminde fiziksel ödüller dağıtmayacağız.

2018 Sezonu’nu Şampiyonluk Aşaması’nda bitiren herkese tekrardan tebrikler ve 2019’da tırmanışına devam eden oyunculara bol şans! (Playerbros)