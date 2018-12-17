2019 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak. Finale doğru yaklaşılırken 2019 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Sorusu da futbol severler tarafından merak ediliyor. İşte Şampiyonlar Ligi 2019 finali hakkında bilinmeyenler...

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede, saat kaçta?

2019 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, İspanya'nın başkenti Madrid'de 1 Haziran Cumartesi günü TSİ saat 22.00'de oynanması bekleniyor. Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final mücadelesinin ardından Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)

Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Wanda Metropolitano kaç kişilik?

Atletico Madrid taraftarlarının faaliyete geçmesini sabırsızlıkla beklediği stat 16 Eylül 2017 tarihinde Malaga ile oynanan ve Atletico Madrid’in 1-0 galip geldiği maçla beraber açıldı.

Kasasından 300 milyon euro çıkaran Atletico Madrid, bu statla beraber modern bir yapıya geçiş yapmış oldu. Gelirlerin 2 katına çıkması beklenen Metropolitano stadyumunun koltuk kapasitesi 68 bin. VIP tribünlerinin hazır olmamasından dolayı ev sahipliğinin İspanya’ya verilmemesi dedikoduları konuşulsa da Atletico cephesi VIP tribünlerine ağırlık verdi ve bu dedikodulara noktayı koydu. Ayrıca 4 bin kişilik araç park alanı, yeşil alan ve 400 kişi kapasiteli oditoryum ve restoran yerleri bulunuyor.