2019 Milli Takımımız için muhteşem geçiyor!

Türkiye A Milli Futbol Takımı için 2019 yılı tek kelimeyle muhteşem geçiyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Fransa deplasmanında bu yılki 10. mücadelesine çıktı. Kırmızı-Beyazlılar, 8 galibiyet elde ederken, 1 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Rakip filelere 20 gol gönderen millilerimiz, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Bu müthiş performans, ülkemizi EURO 2020’ye adım adım yaklaştırırken, son yıllarda hiç de alışık olmadığımız bir zirve yarışı içerisine girdik.

Söz konusu 10 maçın sadece 2 tanesi hazırlık karşılaşmasıydı, Özbekistan ve Yunanistan’ı mağlup ettik. Grupta da Arnavutluk (2), Moldova (2), Andorra ve Fransa maçlarını kazandık. Dün akşamki mücadele de berabere sonuçlanan tek karşılaşma oldu.

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