2019 LoL Dünya Şampiyonası kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Dünyanın en büyük espor etkinliklerinden olan ve sahne şovlarıyla her sene dikkatleri üzerine çekmeyi başaran LoL Dünya Şampiyonası Finalleri’nde, 2019 yılında da gelenek bozulmayarak seyircileri maç öncesi görsel bir şölen karşılamıştı. Şovun ilk ayağını Awaken performansı oluştururken, hemen ardından Riot Games’in sanal grubu True Damage sahne alarak GIANTS şarkısını ilk defa izleyicilerle buluşturmuştu. Sihirdar Kupası'nın Louis Vuitton tarafından tasarlanan özel çantasıyla birlikte sahneye gelmesiyle gösterinin ana bölümü başlayıp, şampiyonanın şarkısı Phoenix, Cailin Russo ve Chrissy Costanza tarafından seslendirilmişti.

Final şovunda sahne arkasında neler oldu?

Dünya espor tarihinin unutulmaz anlarından birini ortaya koyan iş birliğinin sahne arkasına bakmak isteyenler için Riot Games, 10 Ay, 10 Dakika isimli bir video paylaştı.