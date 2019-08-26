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2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Sırbistan: 3 - Fransa: 1

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4’üncü günü ilk maçında Sırbistan, Fransa’yı 3-0 mağlup etti.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 20:10
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2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Sırbistan: 3 - Fransa: 1

Ankara Arena’da oynanan mücadelede Sırbistan, Fransa’yı 3-1 mağlup etti ve grupta 3’üncü galibiyetini aldı. 

Salon: Ankara Arena 

Hakemler: Oleynık Vladimir, Vagnı Ilaria 

Fransa: Stojıukovıc Nina, Leblue Juliette, Andela Lean, Dascalu Alexandra, Cazaute Helena (L), Gelın Juliette (L), Gıardıno Amandine, Bauer Christina, Martın Pauline, Gıcquel Luccille, Amandha Marin, Moreels Manon, Ndoye Odette, Caleyron Mall 

Sırbistan: Busa Bianka, Popovıc Mina, Boskovıc Tijana, Mıhajlovıc Brankica, Aleksıc Maja, Ognjenovıc Maja (L), Pusıc Teodora, Popovıc Silvija, Lazovıc Katarina, Mırkovıc Sladjana, Veljkovıc Stefana, Bjelıca Ana, Mılenkovıc Bojana, Blagojevıc Jelena 

Setler: 25-19, 25-13, 25-17 25-23 

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