2019 Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenecek Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı 27 Şubat’ta başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını ilk sekizde tamamlayan takımları bir araya getirecek bu prestijli organizasyonda şampiyon, 2 Mart’taki final müsabakasının ardından kupasına kavuşacak.

Turnuva öncesinde Botaş ve OGM Ormanspor’dan idarecileri, diğer 6 ekibin ise başantrenörlerini ve birer oyuncularını bir araya getirecek basın toplantısı ise 26 Şubat’ta, Nevali Hotel’de saat 15.00’te gerçekleştirilecek.