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2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | Fransa: 3 - Bulgaristan: 2

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fransa, Bulgaristan’ı 3-2 mağlup etti.

23 Ağustos 2019, Cuma 17:59
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2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | Fransa: 3 - Bulgaristan: 2

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fransa, Bulgaristan’ı 3-2 mağlup etti.

Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya’nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada A Grubu maçları bu karşılaşmayla başladı.

Grupta bugün saat Sırbistan-Finlandiya ve Türkiye-Yunanistan müsabakaları oynanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Ilaria Vagni (İtalya)

Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Ndoye, Steux, Gicquel)

Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva)

Setler: 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13

Süre: 116 dakika (23, 23, 22, 27, 21)

AA

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